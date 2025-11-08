Популярни
  3. Генчев: Един от най-слабите ни мачове

Генчев: Един от най-слабите ни мачове

  • 8 ное 2025 | 14:23
  • 282
  • 1

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев обяви след домакинското поражение с 0:1 от Ботев (Враца), че това е бил един от най-слабите мачове на отбора му.

"Не показахме чисто игрово това, което показахме в предишните мачове. В края на полувремето Ботев имаше преимущество. Второто полувреме започна по най-неприятния начин с гол на Ботев. После имахме преимущество. Като цяло един от най-слабите ни мачове.

Исках да имаме териториално предимство, с по-висока преса. До 30-ата минута се получаваше. След това противникът направи няколко контраатаки след наши грешки и това малко ни постресна.

В третата минута на второто полувреме ни вкараха гол. После се бранеше много добре с трима в защита. Трябваше да направим всичко възможно, за да излезем победители, но не се случи", каза Генчев.

