  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

Стоян Копривленски каза кого иска на финала на K-1 World Max

  • 13 ное 2025 | 15:47
Българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски ще защитава световната си титла в K-1 World Max тази събота (15 ноември) от 8 часа сутринта. Той ще се състезава в категория до 70 кг в изключително тежък формат – три мача в един и същи ден, като само състезателят, който спечели и трите срещи, ще бъде обявен за световен шампион. Копривленски вече постигна това през 2024 г., а сега се стреми да повтори успеха.

Нов съперник за Стоян Копривленски в Япония
Нов съперник за Стоян Копривленски в Япония

Финалният турнир ще се проведе в Токио, в залата Yoyogi National Gymnasium. Копривленски стигна до надпреварата след победа над молдовеца Денис Тапу по-рано през годината. В първия си мач в Япония той ще се изправи срещу тайландеца Херкулес Фетсимеан, който заменя първоначално предвидения съперник – Минору Кимура от Япония.

Ако победи Херкулес, на полуфиналите Копривленски ще срещне победителя от мача между Алфоюсейну Камара (Сенегал) и Дарел Вердонк (Нидерландия). В евентуален финал българинът може да попадне срещу съперник от Китай, Бразилия, Армения или Франция. Именно китаецът Оуян Фън си пожела Копривленски на финала, а в интервю за официалния сайт на турнира Стоян също изрази тези си предпочитания:

— Ако погледнем назад, как би оценил мача си от първия кръг срещу Денис Тапу?

- Мисля, че беше добър двубой. Придържах се към стратегията си и успях да го надхитря. Търсех възможност за нокаут, но той държеше много стегната защита през целия мач.

— Тоест защитата му беше стабилна.

- Да. Но най-важното е, че победих и се класирах за Финалната осмица. Получих много позитивни съобщения и реакции след мача, което означава много. Най-важното е, че феновете са харесали представянето ми.

— Тапу е известен със силния си удар. Какво впечатление ти направи неговата мощ и как успя да я неутрализираш?

- Не поех много чисти удари. През целия мач бях внимателен към бокса му. Държах дистанция и се опитвах да го накарам да пропуска. Понякога блокирах и веднага контрирах — върху това се фокусирах.“

— Движението ти по ринга изглеждаше много добре. Какво допринесе за това?

- След загубата ми миналата година почувствах, че има елементи, които трябва да подобря. Едното от тях беше работата с крака, затова много се концентрирах върху развиването ѝ.

— Наистина си личеше. В първия кръг точно ти, Вердонк, Оуян и Акопян — всички силни през миналата година — продължихте напред. Къде виждаш разликата между ветераните като теб и новите бойци?

- Мисля, че четиримата, които ще стигнат полуфиналите, сме аз, Вердонк, Оуян Фън и Акопян. Като цяло сме по-завършени бойци от останалите.

— В четвъртфиналите Минору Кимура се оттегли и сега ще се биеш с Херкулес. Как прие промяната на съперника и как това влияе на подготовката ти?

- Малко е разочароващо. Исках да се бия с Кимура — той е експлозивен боец и щеше да е страхотен мач. Но сега фокусът ми е изцяло върху новия съперник. Аз съм всестранен кикбоксьор, така че само ще направим малки корекции в плана. Не е голям проблем. Концентрирам се да съм в най-добрата възможна форма. Ако го направя, няма да загубя от никого.

— Какво е впечатлението ти от Херкулес?

- Той е опитен муай тай боец — млад, мотивиран и жаден за изява. Висок е и добър с кикове и колена. Но що се отнася до бокса — мисля, че това не е неговата силна страна.

— Какъв мач очакваш?

- Тъй като идва от муай тай, може да опита да клинчва много, което не е най-атрактивното за гледане. Но ако успея да пласирам силните си удари и ритници, няма да му дам шанс да влиза в клинч.

— Кои виждаш на полуфиналите и финала?

- Както вече казах — очаквам Вердонк, Оуян Фън, Акопян и мен. Всички сме опитни в K-1 правилата и по-завършени бойци.

— Оуян Фън каза, че иска да се срещне с теб на финала, за да се види кой е най-силният. Какво мислиш за това?

- И аз искам да се бия с него на финала! Двама шампиони, стигнали до финала след две победи — това би било перфектно. Надявах се да се срещнем миналата година, но не се случи. Мисля, че сега е идеалният момент.

— Като действащ шампион, какво ще е нужно, за да спечелиш турнира отново?

- Трябва да съм на върхово ниво във всичко — кондиция, бокс, ритници, движение. Всичко трябва да е перфектно. Трябва да покажа и сърцето на шампион. Когато се биеш три пъти за един ден, трябва да преминаваш през болка и травми.“

— И накрая — послание към феновете.

- Към всички фенове на K-1 — подгответе се за невероятен турнир, ожесточени битки и голяма драма! Готов съм да стана двукратен K-1 WORLD MAX шампион!

