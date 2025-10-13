Нов съперник за Стоян Копривленски в Япония

Стоян Копривленски ще има нов съперник за четвъртфинала от финалния турнир от Max сериите на К-1, научи Спортната джунгла. Надпреварата ще се проведе на 15 ноември в Токио. Оригиналният опонент на бургазлията Минору Кимура (Браз) се контузи. Все още организаторите не са обявили официално новия противник, но се очаква това да се случи в близките дни.

Обикновено при подобна турнирна ситуация К-1 винаги вкарва в играта победителя от резервния квалификационен мач. Подобна среща се игра през септември, когато за последно Стоян Копривленски беше на ринга и победи Денис Цапу. Тогава бившият съперник на българина Джинку Ода се справи с Казуки Мацумото.

Японецът е стар познайник на бургазлията. Двамата се биха през октомври. Тогава Копривленски имаше нужда от допълнителен рунд, за да се справи с шампиона на веригата Кръш.

Вариантът с Джинку Ода е много актуален, защото във финалния турнир няма нито един японец.

Сред вариантите за съперник е и Буакау Банчамек. Именно срещу него Копривленски започна своя поход към титлата от Max сериите на К-1 през миналата година. Те се срещнаха на фаза четвъртфинал. 43-годишният ветеран не е играл нито веднъж през 2025 г., но за сметка на това тренира усилено в последните седмици.

jungle.bg