„Лигата на талантите“ гостува на Шипка Старс и представя Кристиан Сариев

  • 7 ное 2025 | 10:44
  • 279
  • 0

Екипът на „Лигата на талантите“ продължава обиколката си из футболните школи в България, за да открива и представя бъдещите звезди на родния футбол. Тази седмица дестинацията е Асеновград и академията на Шипка Старс.

Главен герой в новия епизод е Кристиан Сариев – талантлив защитник и капитан на формацията U15 на клуба. Роден през 2011 година, Сариев вече се утвърждава като един от водещите бранители в Елитната група до 15 години.

Пред камерата на Sportal.bg младият капитан разказа как е започнала любовта му към футбола, кои качества смята за свои силни страни и кои са неговите идоли на терена.

По традиция втората част на предаването премина под формата на предизвикателство, в което Кристиан и неговият съотборник Стефан Чотров се изправиха срещу колегата Мирослав Попмарков и настоящия футболист на Марица (Пловдив)Георги Трифонов.

