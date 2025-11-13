Мария Петрова навръх 50-годишния си юбилей: Голямо признание за мен, ще има голям купон

Легендата на българската гимнастика Мария Петрова получи по-рано днес Почетен знак от президента във връзка със своя 50-годишен юбилей. Трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика беше изключително развълнувана това признание да дойде точно на деня, в който празнува 50 години.

“Много се вълнувам, още повече, че днес навършвам тази кръгла годишнина. За мен това е не само чест, а едно огромно вдъхновение. Да бъдеш удостоен с внимание и уважение от най-висшата държавна институция по този начин показва, че нашите труд и усилия имат смисъл. Нашата любов към България да бъде на най-високо стъпало се вижда и има смисъл”, каза Мария Петрова след церемонията.

Снимки: Startphoto