  Гимнастика
  2. Гимнастика
  3. Мария Петрова навръх 50-годишния си юбилей: Голямо признание за мен, ще има голям купон

Мария Петрова навръх 50-годишния си юбилей: Голямо признание за мен, ще има голям купон

  • 13 ное 2025 | 12:38
  • 1842
  • 1

Легендата на българската гимнастика Мария Петрова получи по-рано днес Почетен знак от президента във връзка със своя 50-годишен юбилей. Трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика беше изключително развълнувана това признание да дойде точно на деня, в който празнува 50 години.

Президентът Румен Радев награди изтъкнати спортисти и спортни деятели
“Много се вълнувам, още повече, че днес навършвам тази кръгла годишнина. За мен това е не само чест, а едно огромно вдъхновение. Да бъдеш удостоен с внимание и уважение от най-висшата държавна институция по този начин показва, че нашите труд и усилия имат смисъл. Нашата любов към България да бъде на най-високо стъпало се вижда и има смисъл”, каза Мария Петрова след церемонията.

Снимки: Startphoto

