Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели

Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония от 10:30 часа в Гербовата зала на президентската институция, съобщиха от прессекретариата на президента.

За изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини Почетният знак на държавния глава ще бъде връчен на президента на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров.

Отличие ще получи и носителят на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 година и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и сребърният медалист от Олимпийските игри в Сидни 2004 и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков. С Почетен знак ще бъде отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.