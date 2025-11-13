Популярни
Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  • 13 ное 2025 | 08:37
Държавният глава Румен Радев ще удостои с Почетния знак на президента изявени български спортисти на церемония от 10:30 часа в Гербовата зала на президентската институция, съобщиха от прессекретариата на президента.

За изключителни заслуги в развитието на българския и световния спорт, Олимпийското движение и изграждането на млади таланти и по повод навършването на кръгли годишнини Почетният знак на държавния глава ще бъде връчен на президента на Българската федерация по скокове на батут и дългогодишен и почетен член на Съвета на Международната федерация по гимнастика Стоян Димитров.

Отличие ще получи и носителят на бронзов медал от Световното първенство по волейбол във Франция през 1986 година и президент на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев, както и сребърният медалист от Олимпийските игри в Сидни 2004 и двукратен световен шампион по свободна борба Серафим Бързаков. С Почетен знак ще бъде отличена и трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова.

Иван Пешев: Бюджетът на спортното министерство ще бъде увеличен с 5-6%

Иван Пешев: Бюджетът на спортното министерство ще бъде увеличен с 5-6%

  • 12 ное 2025 | 16:38
Внучката на Доналд Тръмп ще дебютира в профеисоналния голф

Внучката на Доналд Тръмп ще дебютира в профеисоналния голф

  • 12 ное 2025 | 16:14
Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет

Весела Лечева беше гост на Египетския олимпийски комитет

  • 12 ное 2025 | 16:11
ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

ФИДЕ официално започна разследване срещу Крамник за ролята му в кончината на Народитски

  • 12 ное 2025 | 14:53
11 е числото на деня за Магнус Карлсен

11 е числото на деня за Магнус Карлсен

  • 12 ное 2025 | 14:05
Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

  • 12 ное 2025 | 13:44
Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
