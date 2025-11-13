Популярни
Валери Свиленов: Приближаваме се към целта

  • 13 ное 2025 | 12:20
  • 118
  • 0
Ботев (Ихтиман) се класира за финала в Югозападна България след победа в полуфиналите срещу Банско с 3:0. На финала тимът ще играе срещу Струмска слава. Финалният двубой най-вероятно ще се играе след края на есенния дял на сезона на неутрален терен.

„Благодаря на момчетата за това, че се отнесоха напълно сериозно и отговорно към поредния двубой от този турнир. Победихме резултатно, както и в досегашните ни двубои от надпреварата. Направих доста промени в състава, тъй като в последно време играем в доста сгъстен цикъл – понатрупа се умора, има и момчета с натрупани картони. Но всеки един от тези, които игра, допринесе за успеха“, коментира Валери Свиленов пред официалния сайт на Ботев Ихтиман.

„Приближаваме се към целта, която споделих. С всеки изминал мач сме все по-близо и се надявам и след финала на Югозападна България срещу Струмска слава да се класираме за Финалната четворка на турнира“, добави наставникът.

