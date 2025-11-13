Тайната на Инет Фицджералд: Кал, книги и баланс

След успешен сезон на пистата, в който дебютира на Световното първенство по лека атлетика в Токио и спечели дубъл на 3000 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика до 20 години в Тампере 2025, британската бегачка на дълги разстояния Инес Фицджералд вече е насочила поглед към сезона в крос-кънтрито.

Тя е напът да преследва потенциална историческа трета поредна титла при девойките до 20 години на Европейското първенство по крос-кънтри на SPAR в Лагоа 2025 на 14 декември. Фицджералд стартира сезона с победа в Кардиф в събота, докато се опитва да балансира живота си на елитен спортист с обучението си.

В своята редовна и ексклузивна колонка за European Athletics тя разказва за всичко, което се случва около нея.

Завръщане към смиряващите тренировки "Беше страхотно да се завърна към състезанията в Кардиф — първото ми за годината и началото на поредния сезон в крос-кънтрито. Cardiff Cross Challenge винаги е бил добро състезание за старт – трасето е прощаващо, не е прекалено кално и е добър тест, за да видя докъде съм стигнала след почивката.“

"Победата ми донесе увереност, но по-важното е, че беше хубаво отново да закача състезателен номер и да си припомня за какво всъщност става дума.“

"След сезона на пистата си взех около три седмици почивка – две напълно свободни, а след това една с много леки бягания. Наистина имах нужда от това време както физически, така и психически, но ще бъда честна – първите няколко тренировки след завръщането бяха смиряващи!“

"Удивително е колко бързо краката забравят и тези първи бягания определено се усещаха като пет стъпки назад. Но се научих да се доверявам на процеса – формата се завръща, просто не става за една нощ. Всяка седмица се чувствах малко по-силна и малко повече като себе си.“

С поглед към Ливърпул и Лагоа "Сега фокусът се измества към квалификациите за Европейското първенство по крос-кънтри в Ливърпул на 22 ноември. Това винаги е ключово състезание и, разбира се, бих искала да се класирам за Лагоа през декември, където ще се боря за третата си титла при девойките до 20 години.“

"Това носи известно напрежение, особено като знам, че ще е последната ми година в тази възрастова група, преди да премина при жените следващия сезон. Но най-вече се опитвам просто да се насладя на преживяването – да изляза, да се състезавам здраво и да видя какво ще се случи.“

Студентски живот и презареждане след изпити "В университета в Ексетър вече навлязох във втората година от специалността си „Спорт и наука за физическите упражнения“. Този семестър е наистина интересен, защото имахме повече свобода да избираме незадължителни модули.“

"Избрах „Моторен контрол“ и „Наука за храненето“, които много ми харесаха – и двете са тясно свързани с атлетиката. Понякога, докато уча за адаптацията към тренировките или за психология на представянето, си казвам: „А, ето защо правим това в тренировките!“. Помага ми да оценя науката зад това, на което подлагаме телата си.“

"Студентският живот също е хубав – натоварен, но по приятен начин. Живея с група момичета и често си готвим вечери заедно или си правим спокойни вечери вкъщи. Не съм от типа, който обича големите излизания, но е хубаво да имам и тази социална страна извън тренировките.“

"А в слънчевите дни (когато ги има в Ексетър!) обичам да излизам на разходка, особено след лекции или изпити. Това е като малък бутон за презареждане – напомняне да забавя темпото и да се наслаждавам на простите неща.“

"И така, това е положението при мен в момента: жонглирам между учене, тренировки и опити да намеря баланса между двете. Невинаги е лесно, но това прави живота интересен. Следваща спирка: Ливърпул. Стискам палци всичко да мине добре – и да се надяваме, след това и Лагоа.“

