Може ли някой да спре Якоб Ингебригтсен на Европейското по крос-кънтри?

Независимо от трасето или условията, 25-годишният норвежец Якоб Ингебригтсен до момента има перфектен баланс от седем победи в седем участия на шампионата на Стария континент по крос-кънтри. Неговата доминация започва още с дебюта му в надпреварата за юноши под 20 години в Киа през 2016 г.

Тъй като тазгодишното издание на първенството в Лагоа (Португалия) е само след малко повече от месец е време да погледнем назад към някои от най-великите моменти на Ингебригтсен в историята на турнира.

Драматично начало в Киа (2016) Първата от седемте победи на Якоб Ингебригтсен на Европейското първенство по крос-кънтри в Киа може би беше най-драматичната. Все още новак на такова ниво, навършил 16 години по-малко от три месеца преди състезанието, Ингебригтсен спечели титлата сравнително лесно, но жегата и влажността на сардинския остров се отразиха тежко на норвежеца в последната обиколка. Той припадна веднага след финалната линия и прекара почти час в медицинската палатка, преди да получи медала си.

В това състезание Ингебригтсен остави зад себе си някои интересни имена, включително трима бъдещи световни шампиони. Световният шампион на 10 000 метра Джими Гресие завърши четвърти, но изведе Франция до отборното злато. Настоящият олимпийски шампион по триатлон Алекс Йей финишира 11-ти, след като тежко падане в началото провали шансовете му за индивидуален медал. В надпреварата участва и големият съперник на Ингебригтсен на пистата – Джош Кер, който се класира 14-ти и помогна на британците да спечелят отборен бронз.

Триумф в студа и първа отборна титла (2017-2018) След необичайно топлото време в Киа, в Саморин, Словакия, атлетите бяха посрещнати от минусови температури и пронизващ вятър. Резултатът обаче остана непроменен – Ингебригтсен, чиято слава бе нараснала значително през предходните 12 месеца, защити титлата си при юношите до 20 години след спринт срещу Рамазан Барбарос от Турция.

През 2018 г., след като спечели невероятен дубъл на 1500 и 5000 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Берлин, мнозина смятаха, че 17-годишният Ингебригтсен може да се конкурира дори с мъжете на дистанция от 10 км. Той дори се пошегува, че се надява да участва и в двете надпревари – за юноши и за мъже. В крайна сметка в Тилбург той се задоволи с трета поредна индивидуална титла при юношите, но спечели и втори златен медал в отборната надпревара, извеждайки Норвегия до първата ѝ отборна титла до 20 години, преди по-големият му брат Филип да триумфира при мъжете.

Рекордна победа в Лисабон (2019) Ингебригтсен завърши феноменалната си юношеска кариера с унищожително представяне в Лисабон, печелейки безпрецедентна четвърта поредна титла в категорията до 20 години. Той триумфира с преднина от 38 секунди – най-голямата разлика в историята на надпреварата в тази възрастова група. Постижението е особено впечатляващо, тъй като той пое водачеството едва в средата на предпоследната обиколка, преди да се откъсне от преследвачите.

Преход към върха при мъжете (2021-2022) След като спечели олимпийско злато на 1500 метра по-рано през сезона, въпросът, който мнозина си задаваха, беше: може ли Ингебригтсен да пренесе успехите си и на над 10-километрово трасе за крос-кънтри в Дъблин? Отговорът беше категорично „да“. Норвежецът удължи победната си серия, като на 21-годишна възраст стана най-младият победител в историята на надпреварата при мъжете. Той се откъсна от силна група състезатели в последната обиколка и спечели с 14 секунди пред бившия шампион Арас Кая от Турция, а Джими Гресие от Франция взе бронза.

През 2022 г. Ингебригтсен се справи с лекота и с уникалното трасе в парка Ла Мандрия край Торино, което включваше преминаване през постройка при всяка обиколка. След като успешно защити титлите си на 1500 и 5000 метра на Европейското първенство в Мюнхен, той добави още блясък към феноменалния си сезон, като защити и титлата си при мъжете в крос-кънтрито, побеждавайки британеца Емил Кайрес с девет секунди.

Завръщане и изравняване на рекорди (2024) След като пропусна изданието през 2023 г. в Брюксел поради контузия, Ингебригтсен си върна титлата с лекота в Анталия, побеждавайки италианеца Йеманеберхан Крипа с осем секунди. Така той стана едва третият атлет, печелил титлата при мъжете три пъти, след украинеца Серхий Лебид (девет титли) и португалеца Пауло Гера (четири титли).

Снимки: Gettyimages