  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Талантливи български атлети ще учат в американски университети

Талантливи български атлети ще учат в американски университети

  • 13 ное 2025 | 11:05
Трима талантливи български атлети ще продължат своето обучение в американски университети. За Арканзас ще заминат европейската шампионка за девойки под 18 години на 100 метра и бронзова в скока на дължина Радина Величкова и Зинга Барбоза Фирмино, който тази година спечели бронз в тройния скок на Европейското под 20 години. Университетът обяви имената на двамата родни състезатели в страницата си в Инстаграм.

Европейската финалистка при девойките в скока на височина Натали Костова също ще продължи своето образование зад граница, но в в Университета в Централна Флорида.

