Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

Европейската и световна шампионка в петобоя на закрито Сага Ванинен беше коронясана за "Атлет на годината" на Финландия. Това се случи по време на галавечерта на Финландската атлетическа федерация (SUL) в Хелзинки във вторник.

След като спечели две титли през сезона в зала, Ванинен успешно защити и титлата си в седмобоя на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген. Там тя постигна рекорден за шампионата резултат от 6563 точки, подобрявайки националния рекорд на Финландия, който датираше от 1991 г.

Впоследствие Ванинен зае седмо място на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Финландката вече е възобновила пълноценни тренировки под зоркия поглед на Ерки Ноол, олимпийския шампион в десетобоя от 2000 г.

"Световното първенство в Токио ме остави доста гладна за успехи, така че сега съм много мотивирана да тренирам. Исках да се върна към тренировките доста бързо през есента. Чувствах, че нямам нужда от толкова дълга почивка“, заяви тя.

"Ще тренираме почти по същия начин като миналата година, но сега ще правим повече скокове. Миналата година все още имах лек проблем с гърба през есента. Сега мога да тренирам без контузии, така че по този начин имам по-добра изходна позиция“, добави Ванинен.

В момента Ванинен е на подготвителен лагер в Южна Африка заедно със своята колежка в седмобоя Пипи Лота Енок и естонската състезателка в овчарския скок Алика Инкери Мозер. Вниманието ѝ вече е насочено към сезона в зала, който ще завърши със Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе (Полша) от 20 до 22 март.

"Все още не сме го обсъждали в детайли, но вероятно ще има две основни състезания през сезона в зала. Световното първенство на закрито е основният фокус, а вероятно ще има и още едно състезание в Талин“, каза Ванинен.

