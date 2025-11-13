Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

  • 13 ное 2025 | 10:06
  • 225
  • 0
Сага Ванинен е "Атлет на годината" във Финландия

Европейската и световна шампионка в петобоя на закрито Сага Ванинен беше коронясана за "Атлет на годината" на Финландия. Това се случи по време на галавечерта на Финландската атлетическа федерация (SUL) в Хелзинки във вторник.

След като спечели две титли през сезона в зала, Ванинен успешно защити и титлата си в седмобоя на Европейското първенство по лека атлетика до 23 години в Берген. Там тя постигна рекорден за шампионата резултат от 6563 точки, подобрявайки националния рекорд на Финландия, който датираше от 1991 г.

https://youtu.be/SjcAQeqkgQk?si=CzjyvyM7Z586AP2Z

Впоследствие Ванинен зае седмо място на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Финландката вече е възобновила пълноценни тренировки под зоркия поглед на Ерки Ноол, олимпийския шампион в десетобоя от 2000 г.

"Световното първенство в Токио ме остави доста гладна за успехи, така че сега съм много мотивирана да тренирам. Исках да се върна към тренировките доста бързо през есента. Чувствах, че нямам нужда от толкова дълга почивка“, заяви тя.

"Ще тренираме почти по същия начин като миналата година, но сега ще правим повече скокове. Миналата година все още имах лек проблем с гърба през есента. Сега мога да тренирам без контузии, така че по този начин имам по-добра изходна позиция“, добави Ванинен.

В момента Ванинен е на подготвителен лагер в Южна Африка заедно със своята колежка в седмобоя Пипи Лота Енок и естонската състезателка в овчарския скок Алика Инкери Мозер. Вниманието ѝ вече е насочено към сезона в зала, който ще завърши със Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе (Полша) от 20 до 22 март.

"Все още не сме го обсъждали в детайли, но вероятно ще има две основни състезания през сезона в зала. Световното първенство на закрито е основният фокус, а вероятно ще има и още едно състезание в Талин“, каза Ванинен.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

Стела Енева разказа за живота си на среща с ученици

Стела Енева разказа за живота си на среща с ученици

  • 12 ное 2025 | 18:34
  • 1050
  • 0
120 лекоатлети ще стартират на турнира "Плевенска панорама"

120 лекоатлети ще стартират на турнира "Плевенска панорама"

  • 12 ное 2025 | 13:38
  • 348
  • 0
Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

Обявиха финалистките за наградата "Изгряваща звезда“ за 2025 г.

  • 11 ное 2025 | 16:16
  • 593
  • 0
Французин завърши своя маратон номер 1000 и не смята да спира

Французин завърши своя маратон номер 1000 и не смята да спира

  • 11 ное 2025 | 15:10
  • 671
  • 0
Заплеталова е "Атлет на годината" в Словакия

Заплеталова е "Атлет на годината" в Словакия

  • 11 ное 2025 | 12:28
  • 1250
  • 0
Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

Двама бегачи починаха по време на маратона в Индианаполис

  • 11 ное 2025 | 12:07
  • 2216
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 5494
  • 4
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 8718
  • 8
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 8094
  • 9
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 480
  • 0
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 15144
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 3623
  • 3