Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Президентът Румен Радев награждава изтъкнати спортисти и спортни деятели
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

  • 13 ное 2025 | 10:02
  • 104
  • 0
Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

Шимон Немец отбеляза хеттрик и изведе Ню Джърси Девилс до победа с 4:3 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Словашкият национал вкара победния гол 3:26 минути след началото на продължението и "дяволите" поведоха с три точки на върха в Източната конференция.

Немец направи първи мач с повече от гол в трите си сезона с Ню Джърси, който пък спечели за трети път в четири мача. Девилс са с 25 точки и водят в Столичната дивизия с три пред Каролина Хърикейнс, а с по 22 са още лидерите в Атлантическата Монреал Канейдиънс и Бостън Брюинс.

Доусън Мърсър също вкара за Ню Джърси, Джак Хюз записа две асистенции и Якоб Маркстрьом направи 17 спасявания. Конър Бедард, Лендън Слагерт и Сам Лафърти бяха точни за "черните ястреби", за които Ник Фолино и Луи Кревие направиха по две асистенции.

Спенсър Найт отрази 33 удара за Чикаго, който бе в серия от три победи. Нейният край оставя отбора с 20 точки.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Организатори на зимни спортове са против включването на летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри

Организатори на зимни спортове са против включването на летни спортове в програмата на Зимните олимпийски игри

  • 12 ное 2025 | 22:04
  • 988
  • 0
Разкриха как ще бъдат облечени факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

Разкриха как ще бъдат облечени факлоносците на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо

  • 12 ное 2025 | 21:32
  • 736
  • 0
НХЛ бие тревога преди Олимпиадата

НХЛ бие тревога преди Олимпиадата

  • 12 ное 2025 | 15:36
  • 1005
  • 0
Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

Колорадо увеличи преднината си на върха в НХЛ с победа срещу прекия конкурент Анахайм

  • 12 ное 2025 | 09:53
  • 922
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 12 ное 2025 | 08:08
  • 478
  • 0
Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

Директор във ФИС: Снежните спортове първи усещат климатичните промени

  • 11 ное 2025 | 19:15
  • 1079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

Решаващи мачове в световните квалификации: Франция и Португалия са на крачка от голямата цел

  • 13 ное 2025 | 08:00
  • 5494
  • 4
ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

ЦСКА чака 1 млн. евро от Фаетон

  • 13 ное 2025 | 07:26
  • 8712
  • 8
Веласкес подписа с агентите на Аморим

Веласкес подписа с агентите на Аморим

  • 13 ное 2025 | 07:04
  • 8088
  • 9
Оглеждат четири терена за нов национален стадион

Оглеждат четири терена за нов национален стадион

  • 13 ное 2025 | 10:21
  • 473
  • 0
Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

Силен мач на Везенков, Олимпиакос разсипа Жалгирис в Пирея

  • 12 ное 2025 | 23:09
  • 15139
  • 5
Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

Официално: Кардиф ще приеме мача на откриването на Евро 2028, финалът ще е на "Уембли"

  • 12 ное 2025 | 23:27
  • 3621
  • 3