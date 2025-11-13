Шимон Немец отбеляза хеттрик за победа на Ню Джърси срещу Чикаго

Шимон Немец отбеляза хеттрик и изведе Ню Джърси Девилс до победа с 4:3 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Словашкият национал вкара победния гол 3:26 минути след началото на продължението и "дяволите" поведоха с три точки на върха в Източната конференция.

Немец направи първи мач с повече от гол в трите си сезона с Ню Джърси, който пък спечели за трети път в четири мача. Девилс са с 25 точки и водят в Столичната дивизия с три пред Каролина Хърикейнс, а с по 22 са още лидерите в Атлантическата Монреал Канейдиънс и Бостън Брюинс.

Simon Nemec comes up clutch for the first hat trick of his career‼️ pic.twitter.com/J8BLo1MONj — NHL (@NHL) November 13, 2025

Доусън Мърсър също вкара за Ню Джърси, Джак Хюз записа две асистенции и Якоб Маркстрьом направи 17 спасявания. Конър Бедард, Лендън Слагерт и Сам Лафърти бяха точни за "черните ястреби", за които Ник Фолино и Луи Кревие направиха по две асистенции.

Спенсър Найт отрази 33 удара за Чикаго, който бе в серия от три победи. Нейният край оставя отбора с 20 точки.