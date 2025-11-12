Стела Енева разказа за живота си на среща с ученици

Паралимпийката Стела Енева разказа за живота и кариерата си на среща с ученици в ловешкото Основно училище „Христо Никифоров“. Българската лекоатлетка с увреждания сподели за трудностите и успехите в професионалния й път. Енева се е състезавала основно в дисциплините хвърляне на диск, тласкане на гюле и хвърляне на копие.

По думите й човек никога не трябва да се отказва да следва мечтите си. Срещата й с децата предизвика голям интерес и любопитство в тях. Зададоха й въпроси като това кой е бил най-трудният й момент в кариерата, кое е най-хубавото нещо, което е правила, още ли се състезава, на колко години е, коя е най-голямата награда, която е спечелила, какво е чувството да е на първо място.

Енева сподели, че най-добрият й резултат от хвърляне на гюле е 11,30 метра, а на диск - 39,40 м. Спечелила е три олимпийски медала, четири световни и пет европейски. Част от тях е дарила, за да им се радват повече хора.

„Всяка награда и медал е нещо много ценно, изграждаш се като личност и продължаваш напред“, сподели спортистката.

Чрез спорта е обиколила света, професионалната си кариера започва, когато е била на 25 години.

Вече не се състезава, но продължава да работи за спорта в Министерството на младежта и спорта.

„За пръв път се срещам с деца. Досега съм се срещала със студенти и с други хора. Насърчавала съм ги да повярват, да мечтаят и те. Защото всеки мечтае в този живот, няма как да спрат мечтите. Много се развълнувах днес от срещата ми с децата. Имах три презентации и се чудих как да импровизирам. Така ми дойде идея да представя снимки, за да могат децата да се мотивират и да придобият представа какво представляват „различните“ хора, какво постигат, къде обикалят и какво виждат“, каза пред БТА Енева.

По думите й да станеш паралимпиец е много трудно, но когато човек има желание, повярва в себе си и има екип, с който работи, той може да постигне своите цели, макар да има много препятствия, дори и двойни препятствия, както е при хората с увреждания, посочи олимпийският шампион.

Според нея откакто България стана част от европейското семейство, започна да се обръща повече внимание на хората с увреждания, за да могат те да се насърчават, да им се помага, и така останалите да повярват и да не се страхуват от „различните“ хора, а да бъдем като едно голямо семейство, добави още Стела Енева.