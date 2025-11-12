Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

Юлиан Вайзиг: Най-важното е да спрем Осиек от самото начало

  • 12 ное 2025 | 16:29
  • 309
  • 0

Юлиан Вайзиг - новото попълнение на шампиона Левски София този сезон, спечели 2 MVP награди за седмица ￼￼.￼

Първата бе при успеха с 3:2 срещу МОК Мурса, а ето каква е настройката му за реванша тази вечер:

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София
"Най-важното ще е да ги спрем от самото начало и да не позволим да се надяват. Защото ако усетят, че могат да спечелят, може би ще натиснат отново и кой знае - ако диагоналът им пак има такъв впечатляващ ден, може да е много тежко. Но ние сме свикнали с нашата зала, тази в Осиек е малко трудна за игра. Ние със сигурност си познаваме залата, феновете и те ще бъдат на наша страна. Макар че и там имаше няколко, които пътуваха до Осиек, което беше много приятно, но ако отново имаме пълна зала, шансовете ни се увеличават”, зайви Юлиан Вайзиг.

Още за адаптацията на Юли в "Левски София", впечатленията от отбора и какво научи на български, вижте във видеото￼:

