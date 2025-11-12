Популярни
Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

  • 12 ное 2025 | 15:13
Нестеров отпадна рано на сингъл в Бахрейн

Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 30 хиляди долара.  

Поставеният под номер 7 Нестеров загуби от германеца Максимилиан Хомберг с 6:4, 3:6, 4:6 след почти два часа и половина игра. Българинът се възползва от само 3 от общо 14 възможности за пробив в мача, като пропиля аванс от 4:1 гейма в решаващия трети сет и допусна обрат.

Той е четвъртфиналист в надпреварата на двойки, като утре с Александър Бакши (Грузия) ще играят срещу Джефри Су (Тайван) и Карлис Озолинс (Латвия).

