Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Шон Мърфи се ядоса на организаторите на Шампион на шампионите

Шон Мърфи се ядоса на организаторите на Шампион на шампионите

  • 12 ное 2025 | 13:52
  • 297
  • 0
Шон Мърфи се ядоса на организаторите на Шампион на шампионите

Шон Мърфи остро разкритикува организаторите на турнира Шампион на шампионите заради начина, по който е било направено разпределението на мачовете, изразявайки недоволството си, че е трябвало да играе още в първия ден – понеделник, само дни след като се е състезавал в Китай в четвъртък.

Магьосника започна участието си в турнира в понеделник от 13:00 ч. с мач срещу Лей Пейфан, като китаецът спечели с 4:1 и така изхвърли действащия шампион на „Мастърс“ още в първия кръг в Лестър. Последният мач на Мърфи преди това беше четвъртфиналът на Международния шампионат срещу Джон Хигинс в Нанкин.

43-годишният англичанин заяви, че е разбрал, че ще играе в понеделник едва по време на дългото си 36-часово прибиране от Китай и че е бил уведомен за началния час на мача – 13:00 – едва сутринта на закуска в деня на срещата.

Мърфи не скри гнева си след поражението от Лей, като изрази разочарование от програмата, според която играчи като Марк Уилямс, Марк Алън и Алфи Бърдън – които не са участвали в китайския турнир – започват по-късно през седмицата.

Той нападна организаторите от Matchroom Sport, заявявайки пред ITV4:

„Държа се възможно най-професионално и винаги показвам уважение към играта. Начинът, по който Matchroom ме третираха в този турнир, е просто отвратителен. Да разбера, че ще играя днес, докато съм по средата на 36-часово пътуване от Китай, само преди 48 часа, е нещо срамно. Има трима други играчи, които дори не бяха в Китай миналата седмица, а аз бях хвърлен пръв в битката. Това е проява на неуважение.

Matchroom се изложиха жестоко, като ме третираха с такава липса на уважение. Разбрах едва на закуска, че играя в 13:00 – комуникацията беше катастрофална. Шокиран съм. Винаги съм смятал Matchroom за добре организирана компания, откакто започнах да работя с тях преди 30 години. Това, което направиха този път, е крайно непрофесионално и съм дълбоко разочарован.“

От Matchroom отговориха, че жребият не е бил „предварително подбран“, а е базиран на класирането на играчите, но признаха, че разбират разочарованието му.„Говорихме с Шон след мача и напълно разбираме раздразнението му. Наш приоритет винаги са играчите, а този турнир е престижен и искаме те да могат да се подготвят добре. Групите се определят по ранкинг. Всяка година е предизвикателство да се изготви програмата, но ще вземем под внимание забележките и ще се стремим да се подобрим догодина“, се казва в официалното изявление.

Защо Мърфи игра в понеделник?

Четирите групи за турнира бяха обявени на 31 октомври, а програмата им – на 8 ноември, когато вече беше по-ясна ситуацията в Нанкин. За нещастие на Мърфи, във всяка от останалите три групи имаше играч, достигнал до полуфиналите на Международния шампионат (Джон Хигинс, Стивън Магуайър и Джао Синтонг).

От своята група в Шампион на шампионите именно Мърфи беше стигнал най-далеч в китайския турнир – до четвъртфинал – затова неговата група беше програмирана за понеделник, за да се спази балансът в календара.

Следвай ни:

Още от Снукър

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

Волейбол, снукър, футбол и футзал в програмата на Sportbg.bg

  • 10 ное 2025 | 15:54
  • 1404
  • 0
Първи триумф и пробив в топ 16 за невероятния У

Първи триумф и пробив в топ 16 за невероятния У

  • 9 ное 2025 | 15:55
  • 3032
  • 0
Неостаряващият Джон Хигинс отново е на финал

Неостаряващият Джон Хигинс отново е на финал

  • 8 ное 2025 | 14:55
  • 1673
  • 0
Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

Китайската приказка в Международния шампионат продължава до финала

  • 8 ное 2025 | 08:12
  • 1679
  • 0
Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

Хигинс и Магуайър осигуриха шотландски полуфинал в Китай

  • 6 ное 2025 | 20:20
  • 3692
  • 0
Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

Джао пребори Селби и уреди изцяло китайски полуфинал

  • 6 ное 2025 | 14:24
  • 2495
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 7080
  • 15
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 12839
  • 26
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 9396
  • 27
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 12014
  • 29
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 5018
  • 21
България се подигра с Азербайджан в Баку

България се подигра с Азербайджан в Баку

  • 12 ное 2025 | 14:47
  • 6438
  • 2