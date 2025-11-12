Шон Мърфи се ядоса на организаторите на Шампион на шампионите

Шон Мърфи остро разкритикува организаторите на турнира Шампион на шампионите заради начина, по който е било направено разпределението на мачовете, изразявайки недоволството си, че е трябвало да играе още в първия ден – понеделник, само дни след като се е състезавал в Китай в четвъртък.

Here's the full interview with Shaun Murphy, who talks about the serious problem that led to his unexpected first-leg defeat and elimination from the "Champion of Champions 2025".@Sportsbetio | #ChampofChamps | @Magician147

© ITV pic.twitter.com/MNMjXkhc6S — Snooker (@SnookerSuper) November 11, 2025

Магьосника започна участието си в турнира в понеделник от 13:00 ч. с мач срещу Лей Пейфан, като китаецът спечели с 4:1 и така изхвърли действащия шампион на „Мастърс“ още в първия кръг в Лестър. Последният мач на Мърфи преди това беше четвъртфиналът на Международния шампионат срещу Джон Хигинс в Нанкин.

43-годишният англичанин заяви, че е разбрал, че ще играе в понеделник едва по време на дългото си 36-часово прибиране от Китай и че е бил уведомен за началния час на мача – 13:00 – едва сутринта на закуска в деня на срещата.

Мърфи не скри гнева си след поражението от Лей, като изрази разочарование от програмата, според която играчи като Марк Уилямс, Марк Алън и Алфи Бърдън – които не са участвали в китайския турнир – започват по-късно през седмицата.

Той нападна организаторите от Matchroom Sport, заявявайки пред ITV4:

„Държа се възможно най-професионално и винаги показвам уважение към играта. Начинът, по който Matchroom ме третираха в този турнир, е просто отвратителен. Да разбера, че ще играя днес, докато съм по средата на 36-часово пътуване от Китай, само преди 48 часа, е нещо срамно. Има трима други играчи, които дори не бяха в Китай миналата седмица, а аз бях хвърлен пръв в битката. Това е проява на неуважение.

Matchroom се изложиха жестоко, като ме третираха с такава липса на уважение. Разбрах едва на закуска, че играя в 13:00 – комуникацията беше катастрофална. Шокиран съм. Винаги съм смятал Matchroom за добре организирана компания, откакто започнах да работя с тях преди 30 години. Това, което направиха този път, е крайно непрофесионално и съм дълбоко разочарован.“

От Matchroom отговориха, че жребият не е бил „предварително подбран“, а е базиран на класирането на играчите, но признаха, че разбират разочарованието му.„Говорихме с Шон след мача и напълно разбираме раздразнението му. Наш приоритет винаги са играчите, а този турнир е престижен и искаме те да могат да се подготвят добре. Групите се определят по ранкинг. Всяка година е предизвикателство да се изготви програмата, но ще вземем под внимание забележките и ще се стремим да се подобрим догодина“, се казва в официалното изявление.

Защо Мърфи игра в понеделник?

Четирите групи за турнира бяха обявени на 31 октомври, а програмата им – на 8 ноември, когато вече беше по-ясна ситуацията в Нанкин. За нещастие на Мърфи, във всяка от останалите три групи имаше играч, достигнал до полуфиналите на Международния шампионат (Джон Хигинс, Стивън Магуайър и Джао Синтонг).

От своята група в Шампион на шампионите именно Мърфи беше стигнал най-далеч в китайския турнир – до четвъртфинал – затова неговата група беше програмирана за понеделник, за да се спази балансът в календара.