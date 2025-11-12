Популярни
  Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

  • 12 ное 2025 | 13:44
  • 226
  • 0
Боряна Калейн и Мария Гроздева са в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите

Боряна Калейн и Мария Гроздева пристигнаха в Лондон за участие в 8-ия Европейски форум и асамблея на спортистите. Сребърната медалистка от Париж 2024 г. Калейн бе номинирана от Изпълнителното бюро на БОК за Комисията на спортисти на ЕОК, като гласуването ще се проведе в Лондон, а гимнастичката ни ще се състезава за едно от шестте места. Мария Гроздева пък е председател на Комисията на спортистите в БОК.

Членовете на Комисията на спортистите на ЕОК се избират за периода 2025–2029 г. Представители на спортистите от 49 национални олимпийски комитета (НОК) ще присъстват лично или онлайн, като форумът ще им предостави възможност да изразят мнението си по редица ключови въпроси.

Първият ден включва приветствени речи и актуална информация от президента на ЕОК Спирос Капралос, генералния секретар на ЕОК Карло Морнати, членката на Изпълнителния съвет на МОК и Изпълнителния комитет на ЕОК Ема Терхо и председателя на Комисията на спортистите на ЕОК Алистър Браунли.

В Лондон спортистите ще участват в дискусии за възможностите по програмите на „Олимпийска солидарност“, в специални сесии за предотвратяване на манипулиране на състезанията, както и медийно обучение, свързано с присъствието им в социалните медии.

