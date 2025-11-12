Популярни
ZUMBA в сърцето на София обединява хора с и без увреждания

  • 12 ное 2025 | 13:33
  • 236
  • 0


ZUMBA инициативата „Различни, но в ритъм“ ще изпълни София с музика, цветове и усмивки на 15 ноември 2025 г. (събота) от 11:00 часа под куполите на Ларгото. Събитието ще обедини хора с и без увреждания чрез силата на движението, танца и общия ритъм, доказвайки, че когато танцуваме заедно, различията изчезват.

Организатори са Фондация „Вие сте част от нас“ и Децата от „Малката къщичка“, които чрез тази инициатива насърчават социалното включване и показват, че различията са източник на вдъхновение, а не на разделение.

„Най-вълнуващият момент ще бъде, че водещи на ZUMBA сесията ще бъдат самите деца. В продължение на месеци те се подготвяха със специалисти, за да се превърнат в истински ZUMBA инструктори, готови да поведат всички участници в ритъма на радостта и енергията. Тяхната отдаденост и смелост доказват, че когато им се даде шанс, децата с различни възможности могат да бъдат вдъхновители, лидери и пример за общността“, разкриват организаторите.

Под звуците на латино музика и в атмосфера на приемане, топлина и усмивки, „Различни, но в ритъм“ ще превърне центъра на София в сцена на човечност, енергия и споделено щастие.

Събитието носи силното послание, че всеки има своя ритъм, но заедно можем да създадем хармония.

Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания по договор №12-РИ/02.06.2025 г.

