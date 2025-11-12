Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Самуил Вълчинов: На 12 години играх футбол с Алекс и Мони в Пловдив

Самуил Вълчинов: На 12 години играх футбол с Алекс и Мони в Пловдив

  • 12 ное 2025 | 12:27
  • 361
  • 0
Самуил Вълчинов: На 12 години играх футбол с Алекс и Мони в Пловдив

Гост в епизод 124 на подкаста "Първо темпо" е националът и настоящ състезател на италианския Равена - Самуил Вълчинов. Със Сами поговорихме за:

- Колко е ценно да имаш брат, с когото да играеш - истории от ранна детска възраст до пандемията и тренировките в двора

- Начало на кариерата във Виктория Волей

Що е то да си майна в София? Преминаването в Левски

- Първата му среща с Алекс и Симеон Николови?!

- Израстването като състезател в Левски - тренировките, съблекалнята, трудностите

- Какво научи от престоите в Дея и Монтана - грешките и уроците?

- Доверието на Венцислав Симеонов и работата с Даниел Пеев

- Стъпка към чужбина - Серия А2 - Мачерата и Равена

- Защо не трябва да си говорят на български с Християн Димитров?

- Форматът на Серия А2 и потенциалната промоция към първото ниво

- Талантът на Мануел Златанов - трето поколение волейболист

- Националните "А" и "Б" отбори

- Препоръка за следващ гост.

