Самуил Вълчинов: На 12 години играх футбол с Алекс и Мони в Пловдив

Гост в епизод 124 на подкаста "Първо темпо" е националът и настоящ състезател на италианския Равена - Самуил Вълчинов. Със Сами поговорихме за:
- Колко е ценно да имаш брат, с когото да играеш - истории от ранна детска възраст до пандемията и тренировките в двора
- Начало на кариерата във Виктория Волей
Що е то да си майна в София? Преминаването в Левски
- Първата му среща с Алекс и Симеон Николови?!
- Израстването като състезател в Левски - тренировките, съблекалнята, трудностите
- Какво научи от престоите в Дея и Монтана - грешките и уроците?
- Доверието на Венцислав Симеонов и работата с Даниел Пеев
- Стъпка към чужбина - Серия А2 - Мачерата и Равена
- Защо не трябва да си говорят на български с Християн Димитров?
- Форматът на Серия А2 и потенциалната промоция към първото ниво
- Талантът на Мануел Златанов - трето поколение волейболист
- Националните "А" и "Б" отбори
- Препоръка за следващ гост.