Марица (Пловдив) излиза в битка за 9-о поредно участие в групите на Шампионската лига

Марица (Пловдив) посреща днес хърватския първенец Динамо (Загреб) в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионската лига. Мачът е от 18:30 часа в зала Колодрума.

Жълто-сините имат солиден аванс от 3:0 гейма след чистата победа в първия двубой в Загреб, който възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек спечелиха само за 64 минути игра. Така маричанки търсят нов успех, за да си осигурят девето поредно участие в групите на Шампионската лига.

Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра

За втора поредна година Марица се изправя срещу хърватски съперник в най-авторитетния клубен турнир на Стария континент. През миналата кампания в груповата фаза на надпреварата маричанки играха срещу другия тим от хърватската столица – Младост. В двата двубоя българският шампион постигна победи съответно с 3:1 като гост и с 3:0 като домакин в Колодрума и по този начин за първи път в историята си излезе от групите на Шампионската лига.

При краен успех срещу Динамо вече е ясно, че Марица ще попадне в Група “Е” в тазгодишното издание на турнира, където са още полският Делепорес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

Билети за срещата между Марица и Динамо (Загреб) се продават на kupibileti.bg и в партньорската им мрежа, както и на касата в зала Колодрума днес.