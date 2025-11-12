Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица (Пловдив) излиза в битка за 9-о поредно участие в групите на Шампионската лига

Марица (Пловдив) излиза в битка за 9-о поредно участие в групите на Шампионската лига

  • 12 ное 2025 | 11:46
  • 1100
  • 0

Марица (Пловдив) посреща днес хърватския първенец Динамо (Загреб) в среща-реванш от решаващия кръг за влизане в групите на най-авторитетния европейски клубен турнир – Шампионската лига. Мачът е от 18:30 часа в зала Колодрума.

Жълто-сините имат солиден аванс от 3:0 гейма след чистата победа в първия двубой в Загреб, който възпитаничките на старши треньора Ахметджан Ершимшек спечелиха само за 64 минути игра. Така маричанки търсят нов успех, за да си осигурят девето поредно участие в групите на Шампионската лига.

Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра
Ахметджан Ершимшек: В реванша трябва да покажем същата концентрация и високо ниво на игра

За втора поредна година Марица се изправя срещу хърватски съперник в най-авторитетния клубен турнир на Стария континент. През миналата кампания в груповата фаза на надпреварата маричанки играха срещу другия тим от хърватската столица – Младост. В двата двубоя българският шампион постигна победи съответно с 3:1 като гост и с 3:0 като домакин в Колодрума и по този начин за първи път в историята си излезе от групите на Шампионската лига.

При краен успех срещу Динамо вече е ясно, че Марица ще попадне в Група “Е” в тазгодишното издание на турнира, където са още полският Делепорес Жешув, шампионът на Германия Палмберг Шверин и френският Льовалуа Пари Сен Клу.

Билети за срещата между Марица и Динамо (Загреб) се продават на kupibileti.bg и в партньорската им мрежа, както и на касата в зала Колодрума днес.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

Венислав Антов заби 25 точки, Туркоа изпусна драматично Суперкупата на Франция

  • 12 ное 2025 | 07:35
  • 1159
  • 1
Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

Берое със страхотен обрат при дебюта си в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 20:17
  • 2903
  • 4
Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

Берое срещу Слован в исторически мач в "Чалъндж къп"

  • 11 ное 2025 | 18:14
  • 884
  • 0
Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

Българската общност в Женева ще дере гърла за Нефтохимик срещу Шеноа

  • 11 ное 2025 | 17:53
  • 994
  • 2
Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

Франческо Кадеду: Началото на едно европейско приключение винаги е завладяващо

  • 11 ное 2025 | 17:38
  • 789
  • 2
Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

Продадоха над 16 хиляди билета за ЕвроВолей 2026

  • 11 ное 2025 | 16:33
  • 7549
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

Огромни мерки за сигурност за Турция - България - чакат президента на "Крокодила"

  • 12 ное 2025 | 12:31
  • 2634
  • 5
Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 9239
  • 19
Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

Облицовката на "Армията" и сектор "А" напредват

  • 12 ное 2025 | 11:57
  • 5126
  • 8
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 9057
  • 13
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 3287
  • 3
Азербайджан - България, равностойно начало!

Азербайджан - България, равностойно начало!

  • 12 ное 2025 | 13:00
  • 4373
  • 1