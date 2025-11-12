Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола и се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Орландо (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 българка спечели срещу индийката Маая Ревати с 4:6, 7:6(13), 6:1 след три часа и 17 минути игра.

25-годишната Топалова навакса сет пасив и изоставане от 1:4 гейма във втория, в тайбрека на който на два пъти беше на точка от елиминация при 7:8 и при 11:12, но успя да стигне до обрат. В последствие в решаващия трети сет тя реализира ранен пробив, а след това затвори мача със серия от четири поредни гейма.

Друга българка - Диа Евтимова, отпадна от надпреварата. На сингъл тя загуби в квалификациите от представителката на домакините Марибела Самарипа с 4:6, 1:6, а на двойки Евтимова и Елена-Теодора Кадар (Румъния), претърпяха поражение в първия кръг на основната схема от американките Саманта Алисей и Малкиа Нгунуе с 2:6, 1:6.