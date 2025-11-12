Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

  • 12 ное 2025 | 11:22
  • 160
  • 0
Гергана Топалова спаси два мачбола на старта в Орландо

Гергана Топалова спаси два мачбола и се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Орландо (САЩ) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №8 българка спечели срещу индийката Маая Ревати с 4:6, 7:6(13), 6:1 след три часа и 17 минути игра.

25-годишната Топалова навакса сет пасив и изоставане от 1:4 гейма във втория, в тайбрека на който на два пъти беше на точка от елиминация при 7:8 и при 11:12, но успя да стигне до обрат. В последствие в решаващия трети сет тя реализира ранен пробив, а след това затвори мача със серия от четири поредни гейма.

Друга българка - Диа Евтимова, отпадна от надпреварата. На сингъл тя загуби в квалификациите от представителката на домакините Марибела Самарипа с 4:6, 1:6, а на двойки Евтимова и Елена-Теодора Кадар (Румъния), претърпяха поражение в първия кръг на основната схема от американките Саманта Алисей и Малкиа Нгунуе с 2:6, 1:6.

Следвай ни:

Още от Тенис

Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

  • 12 ное 2025 | 09:07
  • 3080
  • 0
Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

  • 12 ное 2025 | 08:52
  • 295
  • 0
Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

  • 12 ное 2025 | 07:56
  • 605
  • 0
Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

  • 12 ное 2025 | 06:53
  • 2045
  • 0
Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

  • 12 ное 2025 | 05:48
  • 2953
  • 1
Фриц се оплака от болки в коляното

Фриц се оплака от болки в коляното

  • 12 ное 2025 | 02:54
  • 833
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 5054
  • 9
Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

Левски гони втора победа в Шампионската лига в София

  • 12 ное 2025 | 11:30
  • 638
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 5793
  • 3
Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

Лапорта: Не е реалистично да говорим за завръщане на Меси, Ямал е зрял за възрастта си

  • 12 ное 2025 | 11:05
  • 1621
  • 0
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 3433
  • 1
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12856
  • 0