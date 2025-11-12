Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

  • 12 ное 2025 | 09:07
  • 1647
  • 0
Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

Новак Джокович открито говори за най-мрачния период в своята кариера си. Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем призна, че се е "чувствал празен", след като е отхвърлил необичаен съвет от съпругата си Йелена да си вземе почивка от тениса. В разговор с Пиърс Морган 39-годишният сърбин се върна към кариерата си и си спомни времето, когато страстта и радостта от спорта, в който доминираше, напълно изчезват.

Джокович специално изтъкна мача срещу Сам Куери на Уимбълдън през 2016 г., когато по време на прекъсване заради дъжд се изолира от екипа си и половин час гледа в стената, преди да се върне на корта и да претърпи поражение.

Той разкри, че в един момент му е било препоръчано да се оттегли от тениса за известно време.

"Държах всички четири титли от Големия шлем и бях един от малкото играчи в историята, които бяха успели да го направят. В този момент хората около мен, съпругата ми и близките ми казаха: "Може би трябва да си вземеш малка почивка и след това да се върнеш. Защото вече си постигнал всичко", заяви Новак.

Джокович обаче не искал и да чуе за това. "Не, не, не се притеснявайте за мотивацията, нямам проблем с това", обяснява той. Новак бил чел за други спортисти, които стигали до момент, в който се чувстрали изчерпани.

"Питах се: "Какво е това? Никога няма да ми се случи“, а след това го преживях няколко седмици по-късно, за първи път в живота си. Беше Корт 1 на Уимбълдън, трети кръг, играех срещу Сам Куери. Мисля, че беше третият или четвъртият сет и имахме прекъсване заради дъжд, всъщност две прекъсвания", сподели великият сърбин.

При първото прекъсване, спомни си Джокович, екипът му се присъединява към него, разговарят, той справи няколко упражнения за разтягане с физиотерапевта, връща се и продължава.

"Губех с 0:2 сета, спечелих третия, набрах инерция и се чувствах по-добре на корта. Последва още едно прекъсване заради дъжд, прибрах се в съблекалнята и екипът ми влезе. Казах им: „Момчета, трябва да ме оставите сам, трябва да бъда сам“, разказа Новак.

"Просто гледах в стената 20, 30 минути и това беше първият път, когато наистина се почувствах празен. Тогава осъзнах, че целият стрес, напрежение, вълнение и очакване, всички тези силни емоции, които изпитвах години наред, достигнаха точка, в която мозъкът ми беше достатъчно уморен и трябваше да се рестартирам. Трябва да се рестартираш, а аз съм го правил много пъти в кариерата си. Загубих този мач, направих си почивка, върнах се и пропуснах няколко турнира, играх финал на US Open, и това беше годината, когато Анди Мъри завърши като номер 1. Той ме победи в "O2 Арена". След този мач, въпреки че загубих точките, които имах като предимство, всички мислеха, че ще ми бъде лесно да завърша като номер 1. Той влезе в серия от четири, пет турнира подред, а на мен не ми пукаше дали ще завърша като номер 1 или не. Това беше фазата или състоянието, в което се намирах тогава. Просто исках да си върна любовта и страстта, които имах към спорта, защото ги бях изгубил", каза още Новак.

Следвай ни:

Още от Тенис

Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

Три български победи на старта на Мастърс турнира до 12 г. в "Рафа Надал Академи"

  • 12 ное 2025 | 08:52
  • 214
  • 0
Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

Мусети след драмата с Де Минор: Това е крачка напред!

  • 12 ное 2025 | 07:56
  • 500
  • 0
Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

Мусети се пребори с Де Минор в тричасова битка за първа победа на финалите

  • 12 ное 2025 | 06:53
  • 1610
  • 0
Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

  • 12 ное 2025 | 05:48
  • 2610
  • 0
Фриц се оплака от болки в коляното

Фриц се оплака от болки в коляното

  • 12 ное 2025 | 02:54
  • 775
  • 0
Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

  • 11 ное 2025 | 18:34
  • 4612
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Шампионът на Полша следи двама от Левски

Шампионът на Полша следи двама от Левски

  • 12 ное 2025 | 10:06
  • 396
  • 0
Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

Хауърд Уеб отговори на претенциите на Ливърпул за отменения гол на Ван Дайк

  • 12 ное 2025 | 09:59
  • 1021
  • 0
ЦСКА обмисля да си върне вратар

ЦСКА обмисля да си върне вратар

  • 12 ное 2025 | 09:26
  • 1833
  • 2
България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

България стартира в квалификациите за ЕвроБаскет 2027 с гостуване в Баку

  • 12 ное 2025 | 07:12
  • 2319
  • 1
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 9994
  • 2
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 12308
  • 0