Новак Джокович в откровен разговор за най-мрачния период в живота си

Новак Джокович открито говори за най-мрачния период в своята кариера си. Носителят на рекордните 24 титли от Големия шлем призна, че се е "чувствал празен", след като е отхвърлил необичаен съвет от съпругата си Йелена да си вземе почивка от тениса. В разговор с Пиърс Морган 39-годишният сърбин се върна към кариерата си и си спомни времето, когато страстта и радостта от спорта, в който доминираше, напълно изчезват.

Джокович специално изтъкна мача срещу Сам Куери на Уимбълдън през 2016 г., когато по време на прекъсване заради дъжд се изолира от екипа си и половин час гледа в стената, преди да се върне на корта и да претърпи поражение.

Той разкри, че в един момент му е било препоръчано да се оттегли от тениса за известно време.

"Държах всички четири титли от Големия шлем и бях един от малкото играчи в историята, които бяха успели да го направят. В този момент хората около мен, съпругата ми и близките ми казаха: "Може би трябва да си вземеш малка почивка и след това да се върнеш. Защото вече си постигнал всичко", заяви Новак.

Джокович обаче не искал и да чуе за това. "Не, не, не се притеснявайте за мотивацията, нямам проблем с това", обяснява той. Новак бил чел за други спортисти, които стигали до момент, в който се чувстрали изчерпани.

"Питах се: "Какво е това? Никога няма да ми се случи“, а след това го преживях няколко седмици по-късно, за първи път в живота си. Беше Корт 1 на Уимбълдън, трети кръг, играех срещу Сам Куери. Мисля, че беше третият или четвъртият сет и имахме прекъсване заради дъжд, всъщност две прекъсвания", сподели великият сърбин.

При първото прекъсване, спомни си Джокович, екипът му се присъединява към него, разговарят, той справи няколко упражнения за разтягане с физиотерапевта, връща се и продължава.

"Губех с 0:2 сета, спечелих третия, набрах инерция и се чувствах по-добре на корта. Последва още едно прекъсване заради дъжд, прибрах се в съблекалнята и екипът ми влезе. Казах им: „Момчета, трябва да ме оставите сам, трябва да бъда сам“, разказа Новак.

No. 1 falls.



American Sam Querrey hands Novak Djokovic his earliest Grand Slam loss since the '09 French Open. pic.twitter.com/IhBsz1ybhV — ESPN (@espn) July 2, 2016

"Просто гледах в стената 20, 30 минути и това беше първият път, когато наистина се почувствах празен. Тогава осъзнах, че целият стрес, напрежение, вълнение и очакване, всички тези силни емоции, които изпитвах години наред, достигнаха точка, в която мозъкът ми беше достатъчно уморен и трябваше да се рестартирам. Трябва да се рестартираш, а аз съм го правил много пъти в кариерата си. Загубих този мач, направих си почивка, върнах се и пропуснах няколко турнира, играх финал на US Open, и това беше годината, когато Анди Мъри завърши като номер 1. Той ме победи в "O2 Арена". След този мач, въпреки че загубих точките, които имах като предимство, всички мислеха, че ще ми бъде лесно да завърша като номер 1. Той влезе в серия от четири, пет турнира подред, а на мен не ми пукаше дали ще завърша като номер 1 или не. Това беше фазата или състоянието, в което се намирах тогава. Просто исках да си върна любовта и страстта, които имах към спорта, защото ги бях изгубил", каза още Новак.