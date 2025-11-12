Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

Четирикратната шампионка от Големия шлем и лидерка в ранглистата на WTA Арина Сабаленка , беларуска тенисистка, спечели най-големия награден фонд в историята на WTA за един сезон. По-рано спортистката загуби на финала на финалите на WTA в Рияд от №6 в света Елена Рибакина от Казахстан с резултат 3:6, 6:7, съобщава TNT Sports в социалните мрежи.

Рибакина спечели финалния турнир на WTA след победа в два сета срещу Сабаленка

Беларуската спортистка спечели 15 008 519 долара миналия сезон. Това счупи рекорда за най-голям награден фонд в един сезон, държан преди това от американската тенисистка Серена Уилямс. През 2013 г. американката спечели 12 385 572 долара. През същата година Уилямс спечели титлите от Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ, както и финалния турнир.

Aryna Sabalenka has overtaken Serena Williams for the most prize money won in a single season 💰



Her record of $12.4m has stood since 2013 💸 pic.twitter.com/lC3qcUqeki — TNT Sports (@tntsports) November 11, 2025

През 2025 г. Сабаленка спечели един трофей от “Големия шлем” в лицето на US Open, както и турнирите от WTA-1000 в Мадрид и Маями, и WTA-500 в Бризбейн.