Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

  • 12 ное 2025 | 05:48
  • 886
  • 0
Сабаленка подобри рекорд на Уилямс по наградни фондове

Четирикратната шампионка от Големия шлем и лидерка в ранглистата на WTA Арина Сабаленка , беларуска тенисистка, спечели най-големия награден фонд в историята на WTA за един сезон. По-рано спортистката загуби на финала на финалите на WTA в Рияд от №6 в света Елена Рибакина от Казахстан с резултат 3:6, 6:7, съобщава TNT Sports в социалните мрежи.

Рибакина спечели финалния турнир на WTA след победа в два сета срещу Сабаленка
Рибакина спечели финалния турнир на WTA след победа в два сета срещу Сабаленка

Беларуската спортистка спечели 15 008 519 долара миналия сезон. Това счупи рекорда за най-голям награден фонд в един сезон, държан преди това от американската тенисистка Серена Уилямс. През 2013 г. американката спечели 12 385 572 долара. През същата година Уилямс спечели титлите от Ролан Гарос и Откритото първенство на САЩ, както и финалния турнир.

През 2025 г. Сабаленка спечели един трофей от “Големия шлем” в лицето на US Open, както и турнирите от WTA-1000 в Мадрид и Маями, и WTA-500 в Бризбейн.

Следвай ни:

Още от Тенис

Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

Алкарас обърна Фриц и записа втора победа на Финалите на ATP

  • 11 ное 2025 | 18:34
  • 4376
  • 2
Феликс Оже-Алиасим не се тревожи за физическите си проблеми

Феликс Оже-Алиасим не се тревожи за физическите си проблеми

  • 11 ное 2025 | 17:13
  • 995
  • 0
Пьотр Нестеров се класира за 1/4-финалите на двойки в Манама

Пьотр Нестеров се класира за 1/4-финалите на двойки в Манама

  • 11 ное 2025 | 16:26
  • 1362
  • 0
Новак Джокович има нов бизнес

Новак Джокович има нов бизнес

  • 11 ное 2025 | 12:46
  • 9049
  • 2
Онс Жабюр обяви щастлива новина

Онс Жабюр обяви щастлива новина

  • 11 ное 2025 | 08:46
  • 1517
  • 5
Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

Мусети за участието си във финалите: Невероятно се гордея със себе си

  • 11 ное 2025 | 04:43
  • 2590
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 18054
  • 44
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 7458
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 10297
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 30153
  • 27
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 39869
  • 137
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 36499
  • 798