  2. Севиля
  След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

  • 12 ное 2025 | 01:46
След Атлетико промяна в собствеността може да има и при Севиля

Преговорите за продажбата на Севиля набират скорост и се очаква процесът да се ускори до края на тази година, като сделката може да бъде финализирана до началото на 2026 година, съобщава "AS".

Няколко чуждестранни инвестиционни фонда са изразили интерес към придобиването на клуба, който е въвлечен в борба за власт между основните си акционери от години. Необходимо е споразумение между тях, за да се осъществи продажбата преди 2027 г.

Голяма промяна в Атлетико Мадрид
Голяма промяна в Атлетико Мадрид

Потенциалният купувач ще трябва да се справи с огромния дълг на клуба. Оценките варират от 100 милиона евро, обявени от клуба, до над 200 милиона евро.

Севиля се контролира от фамилиите Гихаро, Карион, Алес и Кастро, а настоящият президент е Хосе Мария дел Нидо Караско.

