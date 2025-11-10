Голяма промяна в Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид официално обяви продажбата на акции на Apollo Sports Capital, с което американският инвестиционен фонд се превръща в мажоритарен собственик на клуба.

Това е изключително важен ход, при който четиримата основни акционери намаляват дяловете си, за да позволят навлизането на новия инвеститор. От този момент нататък Apollo става водеща сила в управлението на клуба от „Метрополитано“. Един от ключовите аспекти на сделката е, че Хил Марин ще продължи да ръководи клуба, запазвайки своята важна роля като изпълнителен директор.

Официалното съобщение на клуба

Новината беше потвърдена от самия клуб чрез изявление, публикувано на официалния уебсайт: „Нашият клуб и водещият световен инвеститор в спорта формират дългосрочен съюз, за да стимулират растежа ни под ръководството на Мигел Анхел Хил и Енрике Сересо.“

„Атлетико Мадрид и неговите основни акционери — Мигел Анхел Хил, Енрике Сересо, Quantum Pacific Group и фондове, управлявани от Ares Management — постигнаха споразумение, според което Apollo Sports Capital („ASC“), глобалната компания за инвестиции в спорта на Apollo (NYSE: APO), ще стане мажоритарен акционер в нашия клуб.“

В съобщението се добавя: „Като част от споразумението, Мигел Анхел Хил и Енрике Сересо ще продължат да ръководят Атлетико Мадрид съответно като изпълнителен директор и президент, като ще останат и акционери, гарантирайки приемствеността и визията на проекта. Под тяхното ръководство през последните две десетилетия Атлетико Мадрид се утвърди като един от най-успешните и разпознаваеми футболни клубове в Европа, постигайки постоянни спортни успехи, разширявайки марката си в световен мащаб и засилвайки ангажимента си към общността.“

„Инвестицията на ASC ще укрепи позицията на нашия клуб сред футболния елит и ще подкрепи амбицията ни да осигурим дългосрочни успехи за милионите ни фенове по света. Като дългосрочни инвеститори, ASC и настоящите акционери ще си сътрудничат с ръководството на Атлетико Мадрид за укрепване на финансовата стабилност на клуба, неговата спортна конкурентоспособност и приноса му към общността.“

„Акционерите планират да инжектират нов капитал в подкрепа на дългосрочните планове на клуба, включително допълнителни инвестиции в отборите на Атлетико Мадрид и в значими инфраструктурни проекти. Сред тях е развитието на „Града на спорта“ – нов спортен и развлекателен център до стадион „Riyadh Air Metropolitano“. Целта на този проект е да се превърне в световна дестинация за спорт, отдих, култура и обществени дейности. Благодарение на богатия опит на Apollo в секторите на спорта, медиите и развлеченията, ASC се стреми да създаде динамичен, трансформиращ и мултидисциплинарен градски център в услуга на мадридчани.“

Изпълнителният директор Мигел Анхел Хил заяви: „Много сме горди да приветстваме нов партньор, ангажиран с клуба. Apollo Sports Capital е страхотен съюзник, който уважава историята, традициите и идентичността на Атлетико Мадрид и неговите фенове, като същевременно осигурява допълнителни ресурси и ентусиазъм, за да подпомогне нашия растеж и конкурентоспособност.“

Той добави: „Тази вълнуваща нова фаза ще се основава на модела, който движеше нашия напредък през последните години. Атлетико не би бил в днешната си позиция без подкрепата на Wanda Group, Quantum Pacific и Ares, чиято помощ ни укрепи в решаващи моменти. Нашите постижения отразяват също отдадеността на нашите служители, ангажираността на нашите играчи и треньори и преди всичко непоклатимата страст на нашите фенове – истинското сърце и душа на клуба.“

„Гледайки напред, заедно виждаме огромна възможност да стимулираме стабилен и устойчив растеж на Атлетико Мадрид, надграждайки нашето наследство. За мен беше важно да имам дългосрочен инвестиционен партньор, който вярва в нашата стратегия и може да подсили дейностите ни извън терена с развитието на „Града на спорта“, заключи изпълнителният директор.

Робърт Дживон, партньор в Apollo и съуправител на ASC, коментира: „Атлетико Мадрид е една от великите спортни институции в Европа и за Apollo Sports Capital е чест да инвестира в този исторически клуб и неговото над 120-годишно наследство. Мигел Анхел свърши изключителна работа в трансформацията на Атлетико и за нас беше от съществено значение да инвестираме, подкрепяйки приемствеността на неговото ръководство, както и да инвестираме в отбора и местната общност.“

Американската инвестиционна компания Apollo Sports Capital (ASC) постигна споразумение за придобиването на мажоритарен дял от акциите на Атлетико Мадрид. Сделката, която се очаква да бъде финализирана през първото тримесечие на 2026 г., ще преструктурира собствеността на испанския футболен гранд.

Роб Дживон, съуправляващ партньор в ASC, изрази ентусиазма на компанията от предстоящото партньорство. „Развълнувани сме да подкрепим отбора, да почетем неговия дух и традиции и да допринесем със стойност в областите, в които се отличаваме, като например развитието на „Спортния град“ и подобряването на изживяването за феновете“, заяви той. „Подкрепата за амбициозните планове за „Спортния град“ може да генерира значителна стойност както за клуба, така и за местната икономика.“

След приключване на сделката, което зависи от стандартни регулаторни одобрения, Apollo Sports Capital ще стане мажоритарен собственик на Атлетико Мадрид, включително на свързаните клубове Atlético de San Luis и Atlético Ottawa. Настоящите акционери Мигел Анхел Хил, Енрике Сересо, Quantum Pacific Group и фондовете, управлявани от Ares Management, ще запазят миноритарни дялове. Финансовите параметри по споразумението не бяха оповестени.

Apollo Sports Capital е глобална компания за инвестиции в спорта, дъщерно дружество на Apollo. Тя инвестира в целия спортен сектор и събития на живо, предимно чрез кредитни и хибридни инвестиционни възможности. От компанията подчертават, че придобиването на мажоритарен дял в Атлетико Мадрид е основна инвестиция и не е част от стратегия за мулти-клубна собственост. Сред другите скорошни инвестиции на ASC са тенис турнирите Mutua Madrid Open и Miami Open, както и новата компания на Ари Емануел и Марк Шапиро.

В процеса по сделката A&O Shearman е действала като правен съветник на Apollo Sports Capital, докато ECIJA е консултирала Мигел Анхел Хил и Енрике Сересо.