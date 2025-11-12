Витор Роке отива на подсъдимата скамейка заради хомофобия

След публикация в началото на октомври, направена след победата на Палмейрас над Сао Пауло с 3:2, Витор Роке ще бъде съден от Върховния спортен съд. Делото вече има насрочена дата: 17 ноември, следващия понеделник, два дни след мача срещу Сантос на Неймар.

Става въпрос за изображение, публикувано от самия него, на тигър, който хапе врата на елен, но играчът го изтри няколко минути по-късно. Въпреки това, той ще трябва да отговаря за предполагаем „дискриминационен“ акт, извършен след празненствата за поредната победа.

🚨 Informação exclusiva: Vitor Roque, atacante do Palmeiras, será julgado pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD na próxima segunda-feira, 17 de novembro, pela postagem de cunho homofóbico feita nas redes sociais após o clássico contra o São Paulo. pic.twitter.com/BRRkm836G2 — @leiemcampo (@leiemcampo) November 11, 2025

Звездата на отбора, бивш играч на Барселона, който е желан от няколко клуба от Висшата лига и дори беше свързван със Спортинг (Лисабон) преди завръщането си в Бразилия, рискува тежко наказание и да бъде наказан от пет до десет мача, според Globoesporte.

Това е критичен етап от сезона: остават шест кръга до края на бразилското първенство, а клубът му е с равен брой точки с Фламенго на върха на таблицата, освен че двата отбора ще играят финал за Копа Либертадорес на 29 ноември. Роке е голмайстор на отбора и трети в първенството с 16 гола и 3 асистенции.