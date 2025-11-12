Слукас изпревари Спанулис и влезе в историята на тройките в Евролигата

Костас Слукас записа още един голям рекорд, като по време на мача на Панатинайкос в Париж надмина Василис Спанулис и стана гъркът с най-много успешни тройки в историята на Евролигата.
Панатинайкос изигра изключително силно първо полувреме срещу отбора на Франческо Табелини, като Кенет Фарийд направи силно впечатление, напомняйки за старите си добри дни, когато беше известен като „Manimal“.
Въпреки това, до американския център достойно застана Костас Слукас. Капитанът на „детелините“ влезе на паркета и започна да стреля последователно от периметъра, възползвайки се идеално от подаванията на съотборниците си.
Изиграха се седем нови мача от Евролигата
С трите си успешни изстрела от линията за три точки (6,75 метра), Слукас достигна 521 успешни тройки в кариерата си в Euroleague Basketball. С това постижение той изпревари настоящия треньор на националния отбор на Гърция и на Монако, Василис Спанулис, който завърши кариерата си с 518.
Това е още един важен етап в богатата кариера на Костас Слукас, който продължава да оставя своя отпечатък в най-престижната европейска клубна надпревара.