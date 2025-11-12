Слукас изпревари Спанулис и влезе в историята на тройките в Евролигата

Костас Слукас записа още един голям рекорд, като по време на мача на Панатинайкос в Париж надмина Василис Спанулис и стана гъркът с най-много успешни тройки в историята на Евролигата.



Панатинайкос изигра изключително силно първо полувреме срещу отбора на Франческо Табелини, като Кенет Фарийд направи силно впечатление, напомняйки за старите си добри дни, когато беше известен като „Manimal“.

Въпреки това, до американския център достойно застана Костас Слукас. Капитанът на „детелините“ влезе на паркета и започна да стреля последователно от периметъра, възползвайки се идеално от подаванията на съотборниците си.

С трите си успешни изстрела от линията за три точки (6,75 метра), Слукас достигна 521 успешни тройки в кариерата си в Euroleague Basketball. С това постижение той изпревари настоящия треньор на националния отбор на Гърция и на Монако, Василис Спанулис, който завърши кариерата си с 518.

History made! 💚



Kostas Sloukas becomes the first player ever to reach 10,000 minutes in EuroLeague action. One more milestone for our captain! ☘️



10,000 minutes of leadership, consistency, and passion!#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/M3tEb9odSX — Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 11, 2025

Това е още един важен етап в богатата кариера на Костас Слукас, който продължава да оставя своя отпечатък в най-престижната европейска клубна надпревара.