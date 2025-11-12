Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

  • 12 ное 2025 | 03:31
  • 126
  • 0
Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

Баскетболистите на Цървена звезда претърпяха убедителна загуба като гости на Дубай с 86:102 в мач от 10-ия кръг на Евролигата, а след този двубой чухме и остри критики, отправени от Владе Джурович, бивш баскетболен треньор и анализатор.

Владе Джурович подчерта, че това не е трагедия, но един баскетболист все пак го е разочаровал.

„Загубата на Звезда не е трагедия, казах, че Звезда се нуждае от една победа от тези два мача, Звезда се справя доста добре. Когато Нвора и Монеке отсъстват, не можеш да кажеш, че Звезда е в пълен състав, независимо от всички останали играчи. Тези двамата липсваха... Започна меко, казах, че трябва да влязат като бойци, на границата на фаула, малкият Миленович изненада, разочарова, Райт го дриблира през целия терен, от какво се страхува той. Единственият, който правеше истински фаулове, беше Яго, той промени мача, въпреки че не направи нищо конкретно. С такъв подход Звезда няма отбор, който да играе по този начин. Трябва да играят с много фаулове, тези ни разбиха, Препелич словенецът и Каменяш от Босна“, каза Владе Джурович

Той се спря на представянето на Аврамович, както и на факта, че Монако ще бъде по-отпочинал за четвъртъчния двубой срещу Звезда.

Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда
Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

„Знаех, че ще бъде така с Алекса, дали е за ЦСКА или Партизан, или за Дубай, той се раздава докрай. Човек играе така след дълго отсъствие. Плачът не помага на никого. Ако тези двамата са контузени, всички казаха, че и Нвора е по-леко контузен и не играе превантивно, тогава наистина сме в беда. Монако ще посрещне следващия мач много по-отпочинал, тъй като Обрадович е треньор по защита, разочароващо, 102 точки“, каза още Джурович

Все пак Звезда ще трябва да се справя без Чима Монеке, който няма да може да помогне на отбора срещу Дубай в десетия кръг на Евролигата. Монеке загряваше и изглеждаше, че ще бъде в стартовия състав, но това не се случи, тъй като е почувствал болка, поради която няма да играе, съобщи Meridiansport.

Отсъствието на Монеке ще бъде сериозен удар за Звезда, която в Емирствата гони осма поредна победа в Евролигата. Припомняме, че именно той е лидерът на този отбор и играч, който беше на крачка от титлата MVP за октомври, така че Саша Обрадович ще трябва да намери нови решения и максимално да използва това, с което разполага в отбора.

Следвай ни:

Още от Евролига

Тадас Седекерскис: Просто не успяхме да ги спрем

Тадас Седекерскис: Просто не успяхме да ги спрем

  • 12 ное 2025 | 00:52
  • 255
  • 0
Уейнрайт: Ще бъде тежка битка срещу Фенербахче

Уейнрайт: Ще бъде тежка битка срещу Фенербахче

  • 12 ное 2025 | 00:37
  • 227
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8622
  • 0
Даниел Отуру: Баскония е много талантлив отбор, взимахме правилните решения

Даниел Отуру: Баскония е много талантлив отбор, взимахме правилните решения

  • 12 ное 2025 | 00:25
  • 223
  • 0
Колин Малкълм: В Евролигата мачовете винаги са трудни

Колин Малкълм: В Евролигата мачовете винаги са трудни

  • 11 ное 2025 | 23:58
  • 394
  • 0
Апоел гостува на шампиона в Евролигата в Мюнхен

Апоел гостува на шампиона в Евролигата в Мюнхен

  • 11 ное 2025 | 23:49
  • 409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

Официално: Никола Цолов дебютира във Формула 2 този месец

  • 11 ное 2025 | 19:00
  • 16217
  • 44
Апоел помете Баскония в "Арена София"

Апоел помете Баскония в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 23:00
  • 5649
  • 0
Изиграха се седем нови мача от Евролигата

Изиграха се седем нови мача от Евролигата

  • 12 ное 2025 | 00:27
  • 8622
  • 0
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 28404
  • 27
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 37422
  • 136
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 34173
  • 798