Сръбски треньор с остри критики към Звезда след загубата в Евролигата

Баскетболистите на Цървена звезда претърпяха убедителна загуба като гости на Дубай с 86:102 в мач от 10-ия кръг на Евролигата, а след този двубой чухме и остри критики, отправени от Владе Джурович, бивш баскетболен треньор и анализатор.

Владе Джурович подчерта, че това не е трагедия, но един баскетболист все пак го е разочаровал.

„Загубата на Звезда не е трагедия, казах, че Звезда се нуждае от една победа от тези два мача, Звезда се справя доста добре. Когато Нвора и Монеке отсъстват, не можеш да кажеш, че Звезда е в пълен състав, независимо от всички останали играчи. Тези двамата липсваха... Започна меко, казах, че трябва да влязат като бойци, на границата на фаула, малкият Миленович изненада, разочарова, Райт го дриблира през целия терен, от какво се страхува той. Единственият, който правеше истински фаулове, беше Яго, той промени мача, въпреки че не направи нищо конкретно. С такъв подход Звезда няма отбор, който да играе по този начин. Трябва да играят с много фаулове, тези ни разбиха, Препелич словенецът и Каменяш от Босна“, каза Владе Джурович

Той се спря на представянето на Аврамович, както и на факта, че Монако ще бъде по-отпочинал за четвъртъчния двубой срещу Звезда.

Край на серията на Коди Милър-Макинтайър и Цървена звезда

„Знаех, че ще бъде така с Алекса, дали е за ЦСКА или Партизан, или за Дубай, той се раздава докрай. Човек играе така след дълго отсъствие. Плачът не помага на никого. Ако тези двамата са контузени, всички казаха, че и Нвора е по-леко контузен и не играе превантивно, тогава наистина сме в беда. Монако ще посрещне следващия мач много по-отпочинал, тъй като Обрадович е треньор по защита, разочароващо, 102 точки“, каза още Джурович

Все пак Звезда ще трябва да се справя без Чима Монеке, който няма да може да помогне на отбора срещу Дубай в десетия кръг на Евролигата. Монеке загряваше и изглеждаше, че ще бъде в стартовия състав, но това не се случи, тъй като е почувствал болка, поради която няма да играе, съобщи Meridiansport.

Отсъствието на Монеке ще бъде сериозен удар за Звезда, която в Емирствата гони осма поредна победа в Евролигата. Припомняме, че именно той е лидерът на този отбор и играч, който беше на крачка от титлата MVP за октомври, така че Саша Обрадович ще трябва да намери нови решения и максимално да използва това, с което разполага в отбора.