Алекс Грозданов с 12 точки, Богданка срази КНАК в Шампионската лига

Капитанът на националния отбор на България Алекс Грозданов и полският първенец Богданка ЛУК (Люблин) записаха втори успех в групата си в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Стефан Антига тим надделя като гост над КНАК (Рьозеларе) с 3:2 (15:25, 25:20, 23:25, 25:20, 15:12) в мач от Група В.

Алекс Грозданов записа 12 точки (3 аса, 2 блока, 64% ефективност в атака - +2). Звездата на тима Вилфредо Леон реализира 17 точки (3 аса, 1 блока).

Така Люблин е лидер в групата с 5 точки (2 победи). КНАК е на четвърта позиция с 2 точки (2 загуби).

В следващия кръг Люблин среща Галатасарай ХДИ (Истанбул), на 22 януари (четвъртък).