Николай Николов се завръща в ЦСКА

Бившият национал Николай Николов отново ще играе в българското първенство. След близо година извън официалните мачове 39-годишният волейболист се завръща, този път с екипа на ЦСКА.

Опитният център за последно игра за Дея спорт (Бургас) в началото на миналия сезон, след което малко изненадващо направи пауза в кариерата си и замина при семейството си в Русия. Сега, след продължителното отсъствие от терена, Николов Николов се завръща за началото на втория полусезон в efbet Супер Волей и предстоящия турнир за efbet Купа България 2026.

Николай Николов може да дебютира за ЦСКА утре (10 януари), когато "червените" приемат именно Дея спорт в първия си мач за годината. Срещата е от 19,00 часа в зала "Христо Ботев" в столицата.