Габи Бортолето: Болезнено отпадане, но се гордея от подкрепата на моите сънародници

Габриел Бортолето определено ще иска максимално бързо да забрави първото си участие в домашната си Гран При на Сао Пауло, в която той отпадна още в първата обиколка след контакт с Ланс Строл в подхода за десетия завой.

⏮️ Rewind to the opening lap and Bortoleto's agonising exit at his home race #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/JiG8anoiFo — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

За Бортолето това беше втори инцидент в рамките на уикенда на „Интерлагос“ след заверската му катастрофа със сила от 57G в съботния спринт. Заради нея бразилецът не можа да участва в квалификацията, което пък го прати в дъното на стартовата решетка и това беше един от факторите да се стигне до инцидента между него и Строл.

Бортолето обаче подходи философски към цялата ситуация и каза, че той и екипът му трябва да анализират случилото се и да си вземат поуки от него. Бразилецът също така отбеляза, че е много радостен от цялата подкрепа, която получи от своите сънародници по трибуните в хода на уикенда.

The emotions pour out for Gabi and family in the pit lane 🥹#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/xMHeLcjQSA — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

„Да, труден уикенд. Уикенд, който трябва да забравим и да продължим напред. Ще взема позитивното от това, че цялата ми страна беше тук, за да ме подкрепи, бразилците.



„Тъжен съм, защото не можах да се състезавам днес и да покажа темпото, което вярвам, че имах. Всичко тръгна от мен, от инцидента ми в спринта, който не ми позволи да участвам в квалификацията. Така че аз ще бъда първият, който ще бъде суров с мен, да знаете.



„Вярвам, че всичко е резултат от нещата, които се случиха по-рано през уикенд. Но както и да е, по-болезнено е, защото това е домашното ми състезание, но си е поредният уикенд. Имахме много добро такива, но и някои слаби.



„Нямам какво да направя. Просто трябва да продължа напред, да анализирам нещата и да се поуча от грешките си преди следващото състезание“, каза Бортолето.



„Направих добър старт, изпреварих две коли, май Люис (Хамилтън) и Франко (Колапинто) от външната страна на шестия завой. Беше хубаво изпреварване и след това с Ланс бяха един до друг в деветия завой.



„След това, без да сочат с пръсти, просто първа обиколка, аз бях отвън, той отвори малко повече подхода за десетия завой и не остана място за мен. Докоснахме се и аз се озовах в стената. Мисля, че това е състезателен инцидент.



„Ако той ми беше оставил малко повече място, аз щях да взема завоя и най-вероятно щях да го изпреваря, защото той беше с по-лоши гуми от мен (твърдите), а аз бях с меките. Но отново, това е състезателен инцидент, той не го направи нарочно, сигурен съм. Всеки път, когато аз се боря с него, той е коректен с мен“, добави още бразилецът, коментирайки краткото си участие в домашното си състезание.

Снимки: Gettyimages