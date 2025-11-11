Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Пьотр Нестеров се класира за 1/4-финалите на двойки в Манама

  • 11 ное 2025 | 16:26
Националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Манама (Бахрейн) с награден фонд 30 хиляди долара.

Нестеров и Александър Бакши (Грузия) победиха Лео Матисен (Република Южна Африка) и Рушикеш Сонаване (Индия) със 7:5, 6:0 за 63 минути игра.

Двубоят вървеше равностойно до 5:5, след което българинът и грузинецът взеха седем поредни гейма, за да триумфират.

Така за място на полуфиналите те ще играят срещу Дев Джавиа (Индия) и Олаф Печковски (Полша).

В схемата на сингъл Нестеров е поставен под №7 и ще започне утре срещу Максимилиан Хомберг (Германия).

