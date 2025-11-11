Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов връчи наградите на отличените участници в 17-ото издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Инициативата, организирана от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на младежта и спорта и други институции, цели да насърчи здравословния начин на живот сред подрастващите и тяхната ангажираност с ключови социални теми.

Тази година в конкурса участваха 88 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна, представящи креативни и иновативни подходи за повишаване на осведомеността относно здравословното хранене, физическата активност и превенцията на рискови поведения като тютюнопушенето и употребата на алкохол. Девет от тези проекти бяха класирани и отличени от министерството на младежта и спорта за своята изключителна стойност и принос.

„Вашите проекти са вдъхновяващ пример за това как младите хора могат активно да допринасят за положителна промяна в своите училища и общности. Заедно изграждаме здраво и осъзнато общество“, заяви Младенов по време на церемонията.

На събитието присъстваха ученици, учители, родители и представители на партньорските институции, които поздравиха участниците за тяхната отдаденост и креативност.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ продължава да бъде платформа за млади лидери и иноватори, които допринасят за изграждането на здравословна култура и устойчиво развитие в България.

Тържествената церемония се състоя в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ).