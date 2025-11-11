Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

  • 11 ное 2025 | 15:44
  • 335
  • 0
Зам.-министър Петър Младенов награди победителите в "Посланици на здравето"

Заместник-министърът на младежта и спорта Петър Младенов връчи наградите на отличените участници в 17-ото издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Инициативата, организирана от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на младежта и спорта и други институции, цели да насърчи здравословния начин на живот сред подрастващите и тяхната ангажираност с ключови социални теми.

Тази година в конкурса участваха 88 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна, представящи креативни и иновативни подходи за повишаване на осведомеността относно здравословното хранене, физическата активност и превенцията на рискови поведения като тютюнопушенето и употребата на алкохол. Девет от тези проекти бяха класирани и отличени от министерството на младежта и спорта за своята изключителна стойност и принос.

„Вашите проекти са вдъхновяващ пример за това как младите хора могат активно да допринасят за положителна промяна в своите училища и общности. Заедно изграждаме здраво и осъзнато общество“, заяви  Младенов по време на церемонията.

На събитието присъстваха ученици, учители, родители и представители на партньорските институции, които поздравиха участниците за тяхната отдаденост и креативност.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ продължава да бъде платформа за млади лидери и иноватори, които допринасят за изграждането на здравословна култура и устойчиво развитие в България.

Тържествената церемония се състоя в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ (НАТФИЗ).

Следвай ни:

Още от Други спортове

Грег Ван Авермат добави световна титла по триатлон към колекцията си от успехи

Грег Ван Авермат добави световна титла по триатлон към колекцията си от успехи

  • 11 ное 2025 | 11:25
  • 576
  • 0
В НСА бе открита учебната година за студентите от магистърските програми

В НСА бе открита учебната година за студентите от магистърските програми

  • 10 ное 2025 | 16:58
  • 716
  • 1
Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 метра пистолет на Световното

Антоанета Костадинова остана извън финала на 10 метра пистолет на Световното

  • 10 ное 2025 | 16:04
  • 841
  • 1
Бронз за Иван Божинов на Световното по тенис на маса на Virtus в Кайро

Бронз за Иван Божинов на Световното по тенис на маса на Virtus в Кайро

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 883
  • 0
Българският отбор на сабя жени завърши на десето място за Световната купа по фехтовка в Алжир

Българският отбор на сабя жени завърши на десето място за Световната купа по фехтовка в Алжир

  • 10 ное 2025 | 02:27
  • 483
  • 0
Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

Президентът на ХК Бяла Венцислав Ангелов: Този мач беше полезен за нас

  • 9 ное 2025 | 19:21
  • 1308
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 18534
  • 20
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 19294
  • 35
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 19186
  • 73
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 16554
  • 37
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 24171
  • 13
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 7492
  • 0