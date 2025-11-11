Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Берое се раздели с американката Кайла Купър

  • 11 ное 2025 | 15:09
  • 166
  • 0
Женският баскетболен тим на Берое (Стара Загора) и Кайла Купър се разделиха по взаимно съгласие, съобщиха от клуба на официалния си профил в социалните мрежи.

Американката подписа с отбора в средата на юни и изигра пет срещи в турнира Еврокъп. В тях тя записа средни показатели от 13.2 точки, 7.4 борби, 1.6 асистенции.

„БК Берое благодари на Кайла за съвместната работа и й пожелава успех в бъдеще“, добавиха от клуба от Стара Загора.

Преди по-малко от седмица Берое се раздели и с друга американка - Елизабет Елиът.

В последния си мач от груповата фаза на Еврокъп българският състав ще гостува на френския Вилньов д'Аск на 26 ноември. Преди това, на 22 ноември, старозагорки ще изиграят мача си като гост на Рилски спортист от втория кръг на българското баскетболно първенство при дамите.

