Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Пловдив)
  3. Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

  • 11 ное 2025 | 14:40
  • 616
  • 0
Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира днес бъдещето на стадион "Тодор Диев". Както е известно, огромните притеснения от страна на привържениците на Спартак са, че съоръжението ще бъде "заличено" и разрушено заради изграждащия се в момента пробив под Централна гара.

"Стадионът си остава стадион. Развръзките по никакъв начин не пречат на спортното съоръжение. Така че там по-скоро трябва да положим усилия за търсене на финансиране за реализацията на терена. Съответно имаме разговори и с БФС за тяхна инвестиция”.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Падт с разтежение след загубата от Арда

Падт с разтежение след загубата от Арда

  • 11 ное 2025 | 15:07
  • 281
  • 0
Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

Резултати, голмайстори и класиране след 13-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 11 ное 2025 | 14:41
  • 820
  • 0
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11793
  • 20
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 553
  • 0
ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

ПФК Локомотив (Пд): Наши национали ще играят на 3 континента в следващите дни

  • 11 ное 2025 | 12:25
  • 510
  • 1
Радомир Тодоров: От най-силните са

Радомир Тодоров: От най-силните са

  • 11 ное 2025 | 12:04
  • 715
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 15652
  • 19
Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски заведе дело срещу фен на клуба

  • 11 ное 2025 | 14:30
  • 11793
  • 20
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и пак отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 14776
  • 43
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 14554
  • 33
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 21020
  • 11
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 6439
  • 0