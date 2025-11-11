Кметът на Пловдив с добри новини за стадион "Тодор Диев"

Кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира днес бъдещето на стадион "Тодор Диев". Както е известно, огромните притеснения от страна на привържениците на Спартак са, че съоръжението ще бъде "заличено" и разрушено заради изграждащия се в момента пробив под Централна гара.

"Стадионът си остава стадион. Развръзките по никакъв начин не пречат на спортното съоръжение. Така че там по-скоро трябва да положим усилия за търсене на финансиране за реализацията на терена. Съответно имаме разговори и с БФС за тяхна инвестиция”.