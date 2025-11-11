Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марица (Пловдив)
  3. Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

  • 11 ное 2025 | 12:33
  • 88
  • 0
Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пловдив) е домакин на Спартак (Пловдив) в среща от втория кръг на областния етап в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Пловдивското дерби е в сряда, 12 ноември, от 14,30 часа на изкуствения терен до Езикова гимназия "Пловдив". Решението е взето поради продължаващи процедури за подобряване на състоянието на терена на стадион “Марица", обясниха от "жълто-синия" клуб.

Входът за двубоя е свободен.

Треньорският щаб на жълто-сините ще заложи в мачовете от турнира на млади футболисти и юноши, както и такива, които по различни причини имат по-малко игрови минути. За този мач наказание изтърпява нападателят Георги Трифонов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

Нападател от ФК Ловеч вкара най-много на Северозапад (всички голмайстори – есен 2025)

  • 11 ное 2025 | 09:23
  • 1138
  • 0
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11426
  • 17
Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8872
  • 10
Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

Господин Мирчев: Излизаме за битка още от първата минута

  • 11 ное 2025 | 08:29
  • 817
  • 0
Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

Добри Козарев: Добри са, но трябва да ги бием

  • 11 ное 2025 | 08:25
  • 784
  • 0
Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

Димитър Иванов: Дерби, да го спечелим

  • 11 ное 2025 | 08:19
  • 836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 8872
  • 10
Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

Ямал предизвика нов скандал между федерацията и Барселона и отново отпадна за мачовете на Испания

  • 11 ное 2025 | 12:27
  • 2352
  • 3
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 9688
  • 28
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 12978
  • 4
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 11426
  • 17
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 4295
  • 0