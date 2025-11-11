Марица (Пд) приема Спартак (Пд) на изкуствения терен до ЕГ "Пловдив"

Марица (Пловдив) е домакин на Спартак (Пловдив) в среща от втория кръг на областния етап в турнира за Купата на Аматьорската футболна лига. Пловдивското дерби е в сряда, 12 ноември, от 14,30 часа на изкуствения терен до Езикова гимназия "Пловдив". Решението е взето поради продължаващи процедури за подобряване на състоянието на терена на стадион “Марица", обясниха от "жълто-синия" клуб.

Входът за двубоя е свободен.



Треньорският щаб на жълто-сините ще заложи в мачовете от турнира на млади футболисти и юноши, както и такива, които по различни причини имат по-малко игрови минути. За този мач наказание изтърпява нападателят Георги Трифонов.