Марица (Пд) скочи на Давидов, зададе въпроси на БФС

Шефовете на Марица (Пловдив) излезе с позиция относно реферирането на Георги Давидов в мача от Югоизточна Трета лига между "пиратите" и Несебър.

"Ръководството на ПФК Марица Пловдив 1921 категорично заявява, че крайният изход на даден двубой трябва да бъде решен на терена. Футболните и морални качества на играчите са тези, които трябва да наклоняват везните в една или друга посока, а не странични фактори, като съдийството и извънфутболна организация. Осъзнаваме, че пропуснатите положения пред вратата на Несебър са основна причина за загубата ни в Несебър, но няма как да пропуснем съдийството на иначе елитния арбитър Георги Давидов и неговата бригада, които с действията си, а на моменти и с бездействията си наклониха везните в полза на Несебър.



Ето и спорните моменти, които бяха подминати услужливо от Давидов и колегите му:



18-та минута: Отборът на Несебър получава смешна дузпа за „нарушение“ на Иван Кръстев срещу Николай Дросев. Във въпросната ситуация играчът на домакините е в положение на засада, която е подмината от страничния съдия Даниел Ников. Той не вижда или се прави, че не вижда, че Дросев е осезаемо зад гърба на защитата на Марица, а Несебър повежда в резултата.



49-та минута: Нарушение на Пламен Димов в гръб срещу Олджай Алиев е подминато от намиращия се много близо до ситуацията Георги Давидов. Съдията оставя играта да продължи, като секунди по-късно Марица организира атака, последвана от съдийски сигнал за обратен фаул и жълт картон на Олджай Алиев за несъгласие със съдийското решение.



52-ра минута: Георги Давидов отсъжда фаул в полза на Марица (Пловдив) за нарушение срещу Християн Димитров. След сигнала Георги Трифонов се сблъсква с противников играч, за което Трифонов получава жълт картон. Двата тима се нареждат за изпълнение на нарушението срещу Християн Димитров и видимо повечето от тях са изненадани, когато Давидов обръща фаула в полза на Несебър.



61-ва минута: Главният съдия Георги Давидов отново показва странен критерий за съдийство. Георги Трифонов е в по-добра позиция от капитана на Несебър Пламен Димов. Защитникът подкосява Трифонов в гръб, за което Давидов не дава дори нарушение.



62-ра минута: Марица организира атака, която е прекъсната от брутално влизане на Галин Димов срещу Вилиян Видолов. Играчът на Несебър подхожда с прекомерна агресия в ситуацията и удря Видолов с бутоните в областта под коляното, като къса гетата на играча. Главният съдия Георги Давидов санкционира Галин Димов само с жълт картон и нагло обяснява, че за червен картон кракът на Видолов е трябвало да бъде счупен. Това твърдение на главния съдия е недопустимо и в тотален контраст с изискването за опазване на здравето на футболистите. Трябва да бъде обърнато внимание, че преди въпросната ситуация Галин Димов не беше санкциониран с жълт картон още през първото полувреме за грубо влизане отзад срещу Благовест Данчев.



76-та минута: Георги Давидов отсъжда несъществуващо нарушение в наказателното поле срещу извикал футболист на Несебър. Секунда по-късно удар на Димитър Пройчев е спасен от Мартин Шейтанов, а при добавката Марица изравнява. Попадението обаче не е зачетено заради отсъдения фаул. В края на мача на два пъти вратарят на Несебър Мартин Шейтанов задържа топката в ръцете си за около 13 секунди.



От сезон 2025/26 Международният борд по правилата на футбола (IFAB) прие правилото, че вратар няма право да задържа топката за повече от 8 секунди, тъй като това би довело до отсъждането на корнер за противника. Главният съдия показва жълт картон при повтаряне на тези действия от страна на вратаря. Силно се съмняваме елитен съдия като Георги Давидов да не знае това правило, а ако все пак има пропуски в знанията му, то е редно да бъдат изчистени.



Всички искаме положителна промяна в българския футбол. Ползването на съдиите за постигане на определени цели трябва да бъде прекъснато. Ако това е начинът, по който се постигат резултати на футболния терен, то ПФК Марица Пловдив 1921 отказва да участва в тези порочни практики. Практики, които са ежедневие в българския футбол и остават заметени под килима, особено що се касае до мачове от Трета лига.



В този ред на мисли искаме да зададем конкретни въпроси към Българския футболен съюз и Съдийската комисия, които остават безучастни към сигналите на клубовете у нас, но в същото време стават съучастници в порочните практики, които направиха футбола ни непривлекателен на всяко едно ниво:



1. Кой носи отговорност за целенасочените съдийски грешки и адекватно наказание ли е даден съдия да бъде изваден от нарядите за мач-два, докато страстите отминат? Подобни целенасочени грешки заличават дългогодишния труд и вложените средства за изграждането и поддържането на футболен клуб.



2. Докога конкретни съдии ще бъдат зависими и ще изпълняват поръчки, с които да влияят не само на даден мач, но и на крайното класиране в шампионата? Какви мерки ще бъдат взети срещу такива арбитри?", написаха "пиратите".