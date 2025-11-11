Популярни
  Спартак (Варна) ІІ
  Радомир Тодоров: От най-силните са

Радомир Тодоров: От най-силните са

  • 11 ное 2025 | 12:04
  • 289
  • 2

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-сериозните отбори в първенството. Черноломец е балансиран състав с опитни изпълнители. Предстои ни труден мач. Не можем да разчитаме на някои от играчите си. Като цяло, разполагаме с малка група футболисти, което предизвиква проблеми с комплектоването на състава. Ще се опитаме да превъзмогнем това и да изиграем добър мач. Естествено, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на варненския Спартак II.

