Радомир Тодоров: От най-силните са

Вторият отбор на Спартак (Варна) приема утре Черноломец (Попово). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще играем срещу един от най-сериозните отбори в първенството. Черноломец е балансиран състав с опитни изпълнители. Предстои ни труден мач. Не можем да разчитаме на някои от играчите си. Като цяло, разполагаме с малка група футболисти, което предизвиква проблеми с комплектоването на състава. Ще се опитаме да превъзмогнем това и да изиграем добър мач. Естествено, че ще търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Радомир Тодоров, треньор на варненския Спартак II.