Новак Джокович има нов бизнес

Докато повечето спортни звезди инвестират в ресторанти или модни линии, Новак Джокович се е спрял на неочакван, но потенциално много доходоносен ход – навлизане в индустрията за снаксове. Сръбският тенисист официално представи миналия уикенд марката Cob, която предлага революционни „пуканки“, направени не от царевица, а от зърна сорго.

Това обаче не е просто поредната маркетингова кампания с известно лице. Джокович е съосновател на компанията, а инвестицията е в размер на 5 милиона долара, което ясно показва сериозната му ангажираност към този проект.

Защо точно „пуканки“ и защо сега?

Американският пазар на зърнени зърнени закуски преживява истински бум. През последните пет години тази индустрия отбеляза ръст от 31% и достигна стойност от 3,5 милиарда долара. Прогнозите сочат, че до 2029 г. стойността на пазара ще нарасне до 3,84 милиарда долара. Причината е ясна – потребителите все повече търсят по-здравословни алтернативи на класическите снаксове, а пуканките се наложиха като идеално решение.

"Исках да се присъединя към марката като съосновател и да ръководя първоначалния инвестиционен кръг, за да вдъхна доверие и на други инвеститори“, заяви Джокович.

С какво Cob се различава?

За разлика от традиционните пуканки, Cob се произвежда от сорго – древна зърнена култура, която е естествено богата на фибри, желязо и растителни протеини. Идеята за марката идва от предприемачката Джесика Давидоф, която търсела алтернатива за сина си, който бил алергичен към царевица. „Не осъзнавах колко широко разпространена е царевицата в американската хранителна система. Соргото предлага нова опция за хора, които обичат пуканките, но искат да повишат хранителната стойност на диетата си на по-високо ниво“, каза тя.

Продуктите са достъпни онлайн, а цената на пакет от 24 пликчета е 59,99 долара.

Ролята на Джокович

Ролята на Новак надхвърля появата му на опаковката. Като съветник, той активно ще участва в разработването на нови продукти, стратегията на марката и маркетинговите кампании. „Предпочитам домашни ястия с прости съставки, но пътувам много и графикът ми е луд. В Cob създаваме пакетирани храни със същите съставки и рецепти, които бихме използвали в собствените си кухни“, каза Джокович.

Cob се появява в идеален момент, следвайки три ключови тенденции: търсенето на по-здравословни снаксове, нарастващата популярност на безглутеновите продукти и все по-големия интерес към растителните източници на протеини. Марката също така се позиционира в съответствие с GLP-1 тенденцията, насочвайки се към потребители, които използват лекарства за отслабване. Соргото е устойчиво нишесте, което естествено стимулира производството на GLP-1 хормони, допринасяйки за усещане за ситост.

Урок за предприемачи

Навлизането на Джокович в индустрията за снаксове не е импулсивен, а стратегически ход, основан на подробен анализ на пазара, иновативен продукт и лична ангажираност. За разлика от много марки на известни личности, които разчитат изключително на славата, Новак Джокович изгражда бизнес с ясна визия. Джесика Давидоф обяви, че Cob планира пускането на нови продукти на базата на сорго, което означава, че „пуканките“ вероятно са само началото. С Джокович като съосновател и основен инвеститор, марката има всички предпоставки да се превърне в значим играч на американския пазар на здравословни храни.