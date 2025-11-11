Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

  • 11 ное 2025 | 10:13
  • 327
  • 0
Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

Женският национален отбор на България по баскетбол замина късно снощи за Баку, където ще изиграе първия си двубой от квалификациите за Евробаскет 2027, информираха от БФБаскетбол в социалните платформи.

Утре, 12 ноември, от 13.00 часа българско време националките ще стартират квалификационния цикъл с мач срещу домакините от Азербайджан.

Таня Гатева: Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник
Таня Гатева: Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу състава на Украйна.

Първият прозорец от квалификациите за следващото Европейско първенство за жени в група Е ще завърши с домакински мач на 18 ноември от 19.00 часа в "Арена Ботевград", когато тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

“Без характер и борбеност няма как да постигнем нещо голямо. Нашите момичета показват желание, готовност да се жертват една за друга и това е основата, върху която градим. Разбира се, предстои още работа, но духът е там и това ми дава увереност“, заяви Селекционерът Таня Гатева сподели пред Basketball.bg:.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

Партизан се оплака официално от съдийството в Евролигата

  • 11 ное 2025 | 09:06
  • 574
  • 0
Изиграха се нови девет мача от НБА

Изиграха се нови девет мача от НБА

  • 11 ное 2025 | 08:07
  • 3576
  • 0
Евролигата продължава със 7 мача от 10-ия кръг

Евролигата продължава със 7 мача от 10-ия кръг

  • 11 ное 2025 | 07:38
  • 1475
  • 0
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 3258
  • 0
Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

Алекса Аврамович: Знаем как да се подготвим за Звезда

  • 11 ное 2025 | 06:52
  • 957
  • 0
Гард на Детройт направи нещо, на което само Джордан бе способен

Гард на Детройт направи нещо, на което само Джордан бе способен

  • 11 ное 2025 | 05:27
  • 4115
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

Чунг Нгуен До за решението да отиде в Азия и да играе за Виетнам: Това беше част от офертата на клуба

  • 11 ное 2025 | 08:47
  • 5922
  • 9
Националите започнаха подготовка за квалификациите

Националите започнаха подготовка за квалификациите

  • 11 ное 2025 | 07:14
  • 6761
  • 20
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

  • 11 ное 2025 | 09:39
  • 7310
  • 1
Левски започва преговори с ключов играч

Левски започва преговори с ключов играч

  • 11 ное 2025 | 08:57
  • 7071
  • 12
Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

Нов вълнуващ сблъсък от Евролигата в "Арена София"

  • 11 ное 2025 | 07:05
  • 3258
  • 0
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 33865
  • 121