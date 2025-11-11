Женският национален отбор на България по баскетбол замина за Баку

Женският национален отбор на България по баскетбол замина късно снощи за Баку, където ще изиграе първия си двубой от квалификациите за Евробаскет 2027, информираха от БФБаскетбол в социалните платформи.

Утре, 12 ноември, от 13.00 часа българско време националките ще стартират квалификационния цикъл с мач срещу домакините от Азербайджан.

След това българките ще пътуват до Рига, където на 15 ноември от 18.30 часа ще се изправят срещу състава на Украйна.

Първият прозорец от квалификациите за следващото Европейско първенство за жени в група Е ще завърши с домакински мач на 18 ноември от 19.00 часа в "Арена Ботевград", когато тимът на България ще приеме отбора на Черна гора.

“Без характер и борбеност няма как да постигнем нещо голямо. Нашите момичета показват желание, готовност да се жертват една за друга и това е основата, върху която градим. Разбира се, предстои още работа, но духът е там и това ми дава увереност“, заяви Селекционерът Таня Гатева сподели пред Basketball.bg:.

