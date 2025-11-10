Таня Гатева: Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник

Тази седмица женският национален отбор на България започва участието си в квалификациите за Евробаскет 2027. “Лъвиците” са в група Е на пресявките, заедно с тимовете на Черна гора, Украйна и Азербайджан. Първият мач на тима ни ще бъде в Баку на 12 ноември (сряда) от 13.00 ч. срещу домакините от Азербайджан. Срещите можете да проследите на платформата VOYO.BG.

Пред Basketball.bg селекционерът на женския ни национален отбор Таня Гатева сподели очакванията си преди срещите от първия игрови прозорец на евроквалификациите. Ето какво каза тя:

- Наскоро казахте, че тимът носи във вените си борбен дух и характер. Това ли е част от рецептата за класиране на европейско първенство?

- Да, това е един от най-важните елементи. Във всеки отбор има тактика, има стратегия, но без характер и борбеност няма как да се постигне нещо голямо. Нашите момичета показват желание, готовност да се жертват една за друга и това е основата, върху която градим. Разбира се, предстои още работа, но духът е там и това ми дава увереност.

- Обявихте състава за първия игрови прозорец от евроквалификациите. Това ли е оптималният състав и всички ли са здрави?

- Това е съставът, който според нас е най-подготвен в момента. Има още няколко момичета, които могат да попаднат, но в този прозорец това е моето решение. Здрави са всички, има болежки, но медицинският щаб работи усилено, за да ги отстрани.

- Какво е мнението ви за съперниците в групата и преодолима ли е тя?

- Няма да подценим нито един отбор в групата. Смятам, че всички съперници са преодолими. Всичко зависи от нас. Искам нашият отбор във всеки следващ мач да показва и развива своя потенциал.

- Какво бихте казали на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят в домакинството срещу Черна гора на 18 ноември в Ботевград?

- Искам да поканя всички фенове, клубове и баскетболни деятели да застанат до нас на трибуните и да усетят атмосферата. Вашата енергия дава още по-голяма сила на момичетата. Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник!

