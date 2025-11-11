Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Онс Жабюр обяви щастлива новина

Онс Жабюр обяви щастлива новина

  11 ное 2025 | 08:46
Онс Жабюр обяви щастлива новина

Бившата номер 2 в световната ранглиста Онс Жабюр излиза в безсрочна почивка от професионалния тенис заради бременност. Терминът на 31-годишната тунизийка е през месец април и тя очаква мъжка рожба.

"Взех си кратка почивка, за да се пренастроя и да презаредя батериите. Оказа се, че сме планирали най-сладкото завръщане досега. Кортът ще трябва да почака още малко, защото скоро ще приветстваме най-малкия ни съотборник", написа трикратната вицешампионка от турнири за Големия шлем в Инстаграм.

През кариерата си Жабюр, носителка на пет трофея на сингъл, премина през лечение на депресия. Тя често говори и за натоварения календар на професионалния тенис тур. Само преди седмица тунизийката заяви, че поставя себе си на първо място и ще поеме контрол над графика си.

