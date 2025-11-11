Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември 98 (Тервел)
  3. Геша: Ако сме отговорни ще увеличим точките си

  • 11 ное 2025 | 07:59
  • 144
  • 0

Септември (Тервел) приема утре Светкавица (Търговище). Срещата е от деветия кръг на Североизточната Трета лига.

„Мачовете в делничните дни не са удобни за нас, защото трудно се събираме в оптимален състав, заради професионалните ангажименти на футболистите ни. Сериозен дразнител сме за съперниците и те излизат максимално амбицирани срещу нас. Победите в последните два мача не дойдоха лесно. Това е поредно потвърждение на думите, които непрекъснато повтарям, че трябва винаги да излизаме на терена пределно мобилизирани и да играем отговорно 90 минути. Да, уверени сме във възможностите си. Винаги искаме трите точки. Така, че от нас зависи. Ако в предстоящия двубой покажем, това което можем, ще се поздравим с успех“, коментира пред Sportal.bg Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

Снимка: septemvri98.com

