  Баскетбол
  2. Баскетбол
Гард на Детройт направи нещо, на което само Джордан бе способен

  • 11 ное 2025 | 05:27
  • 754
  • 0
Гардът на Детройт Пистънс Кейд Кънингам се представи по изключително силен начин в мача на отбора си от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада срещу Вашингтон Уизардс, спечелен от Пистънс със 137:135 (36:37 31:24 20:35 40:31 10:8) след продължение.

Кънингам игра общо 45 минути, стигайки до “трипъл-дабъл” със своите 46 точки, 12 борби, 11 асистенции и пет откраднати топки.

НБА на живо: Играят три мача от програмата тази нощ
НБА на живо: Играят три мача от програмата тази нощ

Неговият рейтинг плюс/минус в наказателното поле за мача беше +10.

Според акаунта на StatMuse в социалната мрежа “X” Кънингам стана едва вторият играч в историята на НБА, записал поне 40 точки, 10 борби, 10 асистенции и 5 откраднати топки в един мач. Нещо, което само легендарният Майкъл Джордан е постигал до този момент.

