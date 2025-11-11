Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. НБА на живо: Играят се пет от мачовете тази нощ

НБА на живо: Играят се пет от мачовете тази нощ

  • 11 ное 2025 | 03:39
  • 389
  • 0
НБА на живо: Играят се пет от мачовете тази нощ

В ранните часове на днешния 11-и ноември (вторник) се играят общо 9 мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното изиграване лидери в класирането бяха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър, който има баланс от 10 победи и 1 загуба (Западна конференция), и Детройт Пистънс с актив от 8 успеха и 2 поражения (Източна конференция).

Програмната схема започна с три мача от 2:00 часа българско време. В единия от тях Детройт Пистънс посреща Вашингтон Уизардс.

Другият е между Орландо Меджик и Портланд Трейл Блейзърс.

В третия един срещу друг излизат Шарлът Хорнетс и ЛА Лейкърс.

Половин час по-късно на паркета излизоха Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс.

В 3:00 часа стартира мачът между Чикаго Булс и Сан Антонио Спърс.

В 3:30 часа е сблъсъкът между Далас Маверикс и Милуоки Бъкс.

Половин час по-късно трябва да стартират още два мача, като в единия от тях излизат Финикс Сънс и Ню Орлиънс Пеликанс.

Другият е между Юта Джаз и Минесота Тимбъруулвс.

В 5:30 часа трябва да започне последният мач за тази нощ, който е между ЛА Клипърс и Атланта Хоукс.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.

Още от Баскетбол

Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

Тони Паркър пусна луксозното си имение на промоция

  • 10 ное 2025 | 22:54
  • 1135
  • 0
Академик отнесе Шумен с лекота в Пловдив

Академик отнесе Шумен с лекота в Пловдив

  • 10 ное 2025 | 21:07
  • 4482
  • 0
Милуоки Бъкс губи едно от ценните си оръжия този сезон

Милуоки Бъкс губи едно от ценните си оръжия този сезон

  • 10 ное 2025 | 20:53
  • 1196
  • 0
Монако излезе с официална позиция след наказанието

Монако излезе с официална позиция след наказанието

  • 10 ное 2025 | 20:42
  • 1044
  • 0
ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

ТиДжей Шортс с послание към феновете на Париж преди завръщането си

  • 10 ное 2025 | 20:25
  • 605
  • 0
Янко Янков: Чакаме отговор от БФБаскетбол за "Арена Шумен"

Янко Янков: Чакаме отговор от БФБаскетбол за "Арена Шумен"

  • 10 ное 2025 | 19:52
  • 3014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 26043
  • 116
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 46858
  • 44
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 36425
  • 10
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 34134
  • 64
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 5890
  • 1
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 25147
  • 28