НБА на живо: Играят се пет от мачовете тази нощ

В ранните часове на днешния 11-и ноември (вторник) се играят общо 9 мача от НБА на САЩ и Канада.

Преди тяхното изиграване лидери в класирането бяха актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър, който има баланс от 10 победи и 1 загуба (Западна конференция), и Детройт Пистънс с актив от 8 успеха и 2 поражения (Източна конференция).

Програмната схема започна с три мача от 2:00 часа българско време. В единия от тях Детройт Пистънс посреща Вашингтон Уизардс.

Другият е между Орландо Меджик и Портланд Трейл Блейзърс.

В третия един срещу друг излизат Шарлът Хорнетс и ЛА Лейкърс.

Половин час по-късно на паркета излизоха Маями Хийт и Кливланд Кавалиърс.

В 3:00 часа стартира мачът между Чикаго Булс и Сан Антонио Спърс.

В 3:30 часа е сблъсъкът между Далас Маверикс и Милуоки Бъкс.

Половин час по-късно трябва да стартират още два мача, като в единия от тях излизат Финикс Сънс и Ню Орлиънс Пеликанс.

Другият е между Юта Джаз и Минесота Тимбъруулвс.

В 5:30 часа трябва да започне последният мач за тази нощ, който е между ЛА Клипърс и Атланта Хоукс.

Следвай ни:

Гледай баскетбол на MAX с най-вълнуващите двубои от Евролига, Еврокупа и Национална баскетболна лига на България, на живо, само в ефира на MAX Sport.