В сравнение с французите сме като котенца, шегува се Куман

Играчите от националния отбор на Нидерландия се събраха в понеделник вечерта около 20:00 часа в тренировъчната си база в Зайст. Някои от тях очевидно бяха обмислили внимателно облеклото си, като в миналото определени футболисти са се появявали като истински модни икони.

„Тъмно е, така че няма да видя много“, отговори националният селекционер Роналд Куман на въпрос какво мисли по темата. - Виждали ли сте някога как пристигат французите? В сравнение с тях ние сме просто котенца.“

Той визира интересния вид на играчите на Дидие Дешан, които традиционно обличат екстравагантни дрехи.

𝐈𝐋𝐒 𝐒𝐎𝐍𝐓 𝐋𝐀̀ ! 🇫🇷🔥



Dernier rassemblement de l'année pour nos Bleus 💙 pic.twitter.com/DyNl4xh42Z — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 10, 2025

По време на пресконференцията преди квалификационните мачове за Световното първенство срещу Полша и Литва последва нов въпрос към Куман: „Дупки в чорапите, вие никога не сте правили такова нещо, нали?“. „Не“, беше категоричният отговор на Куман.

„Аз се обличам по различен начин. Това не е, защото съм на 61 години. Правех го и когато бях млад, но тогава нямаше толкова много хубави неща. Всеки има свободата да носи това, което намира за красиво. Няма значение дали селекционерът го смята за грозно. Сякаш трябва да се тревожим за това“, завърши селекционерът.