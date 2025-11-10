Популярни
Савинов: Мачът беше на ниво efbet Лига, не сме загубили войната

  10 ное 2025 | 19:56
Наставникът на Фратрия Алексей Савинов говори след поражението с 0:2 срещу Дунав (Русе) в дербито на Втора лига.

"Беше равностоен мач. Играхме срещу добър отбор. Този мач по качество беше на нивото на efbet Лига. Играха два добри отбора, създадохме много голови положения, но във футбола печели този, който реализира попаденията. Във всеки мач създаваме, но ни липсва последният удар, това ни е проблем. Последният удар е най-сложното нещо, зависи от индивидуална класа. Първият гол на Дунав дойде от индивидуална изява на техен футболист.

Трябва да работим повече, за да вдигнем нивото ни в последната третина. Играхме открито, имахме ситуации, но има закон: ако не вкараш, другият ще вкара гол. Дунав има бързи играчи, имаше положения и пред нашата врата. Мачът беше добър за всички фенове, такива мачове са като украса за целия шампионат, не сме загубили войната, няма да правим трагедии, движим напред, сезонът продължава", каза специалистът след мача в Русе.

