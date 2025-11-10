Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Дунав (Русе)
  3. Звездата на Дунав: Отборът върви нагоре

Звездата на Дунав: Отборът върви нагоре

  • 10 ное 2025 | 19:34
  • 234
  • 0

Испанската звезда на Дунав (Русе) Билал Ел Баккали даде мнението след победата с 2:0 срещу Фратрия в дербито на Втора лига. Вторият гол на "драконите" беше дело именно на атакуващия футболист.

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място
Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

"Имам добри мачове този сезон, защото отборът е много силен. И на тренировките се представяме много добре. Важното е, че записахме победа. Хората в Русе са много щастливи и ме подкрепят, това е много хубаво за мен. Чака ни труден двубой, днес играхме у дома, зад нас бяха феновете ни, но ще се подготвим добре, както за всеки един двубой. Отборът върви нагоре", каза крилото на "драконите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

Шеф Петров се пошегувал с Веласкес преди дербито, прогнозира четири победи за ЦСКА срещу Левски

  • 10 ное 2025 | 15:09
  • 15245
  • 19
СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

СТК към БФС изтегли мача между Фратрия и Беласица от Втора лига с ден по-рано

  • 10 ное 2025 | 14:55
  • 857
  • 0
Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

Кристиян Ирмиев: Никой не вярваше, че ще станем шампиони с Кьолн

  • 10 ное 2025 | 14:50
  • 570
  • 0
Левски се похвали с петима национали

Левски се похвали с петима национали

  • 10 ное 2025 | 14:41
  • 1113
  • 2
Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

Кайзера: Левски влезе като фаворит в дербито, не се получи стойностен мач

  • 10 ное 2025 | 13:56
  • 1975
  • 2
Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

Бранеков: Христо Янев подходи изключително интелигентно и спечели дербито

  • 10 ное 2025 | 13:44
  • 3517
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

Дунав удари Фратрия в дербито на върха и се откъсна още повече на първото място

  • 10 ное 2025 | 19:22
  • 12312
  • 60
ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 36664
  • 33
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 29581
  • 6
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 27836
  • 41
Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

Баскетболистите на Апоел тренират на високи обороти за мача с Баскония, но все още с няколко липси в състава

  • 10 ное 2025 | 18:00
  • 2853
  • 0
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 20670
  • 20