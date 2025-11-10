Звездата на Дунав: Отборът върви нагоре

Испанската звезда на Дунав (Русе) Билал Ел Баккали даде мнението след победата с 2:0 срещу Фратрия в дербито на Втора лига. Вторият гол на "драконите" беше дело именно на атакуващия футболист.

"Имам добри мачове този сезон, защото отборът е много силен. И на тренировките се представяме много добре. Важното е, че записахме победа. Хората в Русе са много щастливи и ме подкрепят, това е много хубаво за мен. Чака ни труден двубой, днес играхме у дома, зад нас бяха феновете ни, но ще се подготвим добре, както за всеки един двубой. Отборът върви нагоре", каза крилото на "драконите".