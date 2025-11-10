Дитаджи Камбунджи и Симон Ехамер са Атлети на годината в Швейцария

Дитаджи Камбунджи и Симон Ехамер бяха коронясани за Атлети на годината на Швейцария по време на галавечерта на швейцарската атлетика, която се проведе в събота в Берн.

Камбунджи, която печели отличието за втори път, записа изключителен сезон на големите първенства. Тя спечели титлата на 60 метра с препятствия на Европейското първенство по лека атлетика в зала през 2025 г. в Апелдорн с европейски рекорд от 7.67 секунди – само на 0.02 от световния рекорд. След това тя завоюва и сребърен медал на Световното първенство по лека атлетика в зала в Нандзин.

Нейният треньор Флориан Кливаз беше обявен за Треньор на годината, след като изведе двама свои атлети до световни титли през 2025 г. Освен златото на Дитаджи на 100 метра с препятствия в Токио, Кливаз също така помогна на Дитаджи Камбунджи да спечели втората си титла на 60 метра на Световното първенство в зала в Нандзин.

Симон Ехамер беше избран за Атлет на годината на Швейцария при мъжете за четвърти път в своята кариера едва на 25-годишна възраст. Той спечели сребърен медал в седмобоя на Европейското първенство по лека атлетика в зала, оставайки зад норвежеца Сандер Скотхайм, като подобри предишния европейски рекорд с резултат от 6506 точки.

През сезона на открито Ехамер спечели титлата в скока на дължина от Диамантената лига пред родна публика в Цюрих, преди да завърши четвърти в същата дисциплина на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Той също така подобри личния си рекорд в десетобоя, достигайки 8575 точки.

Европейската шампионка до 20 години на 100 метра с препятствия Жил Санчес беше отличена с наградата за Млад атлет на годината в Швейцария.



Снимка: european-athletics.com