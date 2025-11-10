Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Монако излезе с официална позиция след наказанието

Монако излезе с официална позиция след наказанието

  • 10 ное 2025 | 20:42
  • 362
  • 0
Монако излезе с официална позиция след наказанието

След решението на Евролигата да наложи ограничение върху трансферната дейност на клуба, ръководството на Монако излезе с официално изявление, за да изясни ситуацията. Според монегаските, тази мярка е чисто процедурна и не представлява окончателна санкция.

Клубът от Княжеството подчерта, че финансовите му основи са стабилни и че остава "напълно отдаден на целите си". Освен това увери, че въпросът ще бъде разрешен незабавно, тъй като ръководството напълно спазва правилата и принципите на Финансовия феърплей.

Официалната позиция на Монако:

"Монако потвърждава, че е уведомен за временното решение, прието от Финансовия съвет на Евролигата по искане на Комитета за финансов контрол.

Тази мярка, която временно ограничава възможността на Клуба да регистрира нови играчи или треньори в състезанията на Евролигата, е чисто процедурна и не представлява санкция или окончателно решение.

Клубът желае да подчертае, че винаги е действал с пълна прозрачност и добросъвестност, спазвайки последователно всички изисквания, поставени от Евролигата и други институционални органи. АС Монако Баскет поддържа силна финансова позиция и е изпълнил своевременно и изцяло всички свои задължения към институционалните партньори.

Тежко наказание за отбор от Евролигата
Тежко наказание за отбор от Евролигата

Уверени сме, че в рамките на текущата процедура Клубът ще предостави всички необходими документи и разяснения, които са поискани от компетентните органи на Евролигата. АС Монако Баскет напълно спазва принципите на финансова стабилност и финансов феърплей и ще си сътрудничи тясно с Финансовия съвет, за да бъде разрешен въпросът незабавно и окончателно.

Клубът остава напълно отдаден на своите спортни цели и на продължаването на представянето на Княжество Монако със същия професионализъм, почтеност и амбиция, които винаги са характеризирали Roca Team".

Снимки: Imago

