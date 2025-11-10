Монако излезе с официална позиция след наказанието

След решението на Евролигата да наложи ограничение върху трансферната дейност на клуба, ръководството на Монако излезе с официално изявление, за да изясни ситуацията. Според монегаските, тази мярка е чисто процедурна и не представлява окончателна санкция.

Клубът от Княжеството подчерта, че финансовите му основи са стабилни и че остава "напълно отдаден на целите си". Освен това увери, че въпросът ще бъде разрешен незабавно, тъй като ръководството напълно спазва правилата и принципите на Финансовия феърплей.

L'AS Monaco Basket confirme avoir été informée d'une mesure provisoire adoptée par le Comité financier de l'EuroLeague Basketball, à la suite d'une demande de la Commission de contrôle de gestion.



🔗 Le communiqué 👇 https://t.co/euAhovw2Tr#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/7ugJkhKUE1 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) November 10, 2025

Официалната позиция на Монако:

"Монако потвърждава, че е уведомен за временното решение, прието от Финансовия съвет на Евролигата по искане на Комитета за финансов контрол.

Тази мярка, която временно ограничава възможността на Клуба да регистрира нови играчи или треньори в състезанията на Евролигата, е чисто процедурна и не представлява санкция или окончателно решение.

Клубът желае да подчертае, че винаги е действал с пълна прозрачност и добросъвестност, спазвайки последователно всички изисквания, поставени от Евролигата и други институционални органи. АС Монако Баскет поддържа силна финансова позиция и е изпълнил своевременно и изцяло всички свои задължения към институционалните партньори.

Тежко наказание за отбор от Евролигата

Уверени сме, че в рамките на текущата процедура Клубът ще предостави всички необходими документи и разяснения, които са поискани от компетентните органи на Евролигата. АС Монако Баскет напълно спазва принципите на финансова стабилност и финансов феърплей и ще си сътрудничи тясно с Финансовия съвет, за да бъде разрешен въпросът незабавно и окончателно.

Клубът остава напълно отдаден на своите спортни цели и на продължаването на представянето на Княжество Монако със същия професионализъм, почтеност и амбиция, които винаги са характеризирали Roca Team".

Следвай ни:

Снимки: Imago